Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Sumud aktivistleri Türkiye’ye geliyor: THY 3 uçak gönderdi

Sumud aktivistleri Türkiye’ye geliyor: THY 3 uçak gönderdi

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
10:0321/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filonun tümüne 18 Mayıs'ta müdahale edip aktivistleri alıkoymuştu.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filonun tümüne 18 Mayıs'ta müdahale edip aktivistleri alıkoymuştu.

Türkiye, Sumud aktivistleri için harekete geçti. Türk Hava Yolları'nın tahliyeler için Kızıldeniz’in kıyısındaki Ramon Havalimanına üç uçak gönderdiği, tüm aktivistlerin önce Türkiye’ye getirileceği ve ardından İspanya başta olmak üzere bazı ülkelerin havaalanında kendi vatandaşları için aktarma işlemleri gerçekleştireceği öğrenildi.

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu GSF aktivistlerinin tahliyesinin bugün Kızıldeniz’in kıyısındaki Ramon Havalimanı’ndan gerçekleştirileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, 78’i Türk olmak üzere toplam 428 aktivistin Türkiye’ye iniş yapması beklenirken, yabancı aktivistlerin ise Türkiye üzerinden kendi ülkelerine geçeceği ifade edildi.

Dün Aşdod Limanı’na getirilen aktivistlerin, gece saatlerinde nakledildikleri Kitsiyot Hapishanesi’nde tutuldukları öğrenildi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

#Sumud
#Filistin
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Afyonkarahisar Çobanlar Gölcük TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kura sonuçları açıklandı: İşte isim listesi sorgulama ekranı!