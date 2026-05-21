Yahudi olmayan herkese düşmanlar: Canlı yayında bile işkence

Siyonist İsrail, uluslararası sularda alıkoyup Aşdod Limanı'na getirdiği Küresel Sumud Filosu aktivistlerine insanlık dışı muamele uygulamaya devam ediyor. Terör devletinin, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve uluslararası sularda hukuk dışı biçimde alıkoyduğu 78’i Türk 428 aktivist Aşdod Limanı'na getirildi. Limana çıkarılan çok sayıda aktivist, İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri arkadan kelepçeli, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutuluyor. Burada itilip kakılan ve darbedilen aktivistlere hoparlörle de İbranice şarkı dinlettirilip işkence uygulanıyor.

AKTİVİSTLERE İNSANLIK DIŞI MUAMELE

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı. Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyuluyor. Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor. Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

İSRAİLLİ BAKANDAN BEN-GVİR'E ELEŞTİRİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Ben-Gvir'in paylaşımını alıntılayan Saar, “Bu utanç verici gösteriyle ülkemize bilerek ve isteyerek zarar verdiniz. Üstelik bu ilk kez de değil. Hayır, siz İsrail'in yüzü değilsiniz” dedi. Ben-Gvir ise Saar'ı "terör destekçilerine boyun eğmekle" suçladı ve "Saar'dan İsrail'in artık bir şamar oğlanı olmayı bıraktığını anlaması beklenir" açıklamasını yaptı. Başbakan Netanyahu ise aktivistlerin sınır dışı edilmesi için talimat verdiğini söyledi. Netanyahu, Ben-Gvir'in Aşdod Limanı'da aktivistleri provoke etmeye çalışmasının "İsrail'in değerleri ve normlarıyla örtüşmediğini" de öne sürdü. Ancak Ben Gvir'in tutumunun münferit olmadığını gösteren açıklamalar da geldi. Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için gelenlere yapılacak şeyin bu olduğunu savundu. Regev, "Terör destekçilerinin yeri hapishanedir. Elbette onları geldikleri ülkelere geri göndereceğiz" dedi.





Siyonist İsrail'e küresel tepki

Sumud Filosu'na müdahale ve Aşdod Limanı’nda aktivistlere yönelik kötü muamele, uluslararası toplumun sert tepkisine yol açtı. Olay sonrası Gazze'deki İsrail soykırımının en büyük destekçisi konumundaki Avrupa ülkeleri bile tepki göstermek zorunda kaldı.

ELÇİLERİ ÇAĞIRDILAR

* Fransa: Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in Paris Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.

* İspanya: Özür bekleyerek İsrail'in Madrid Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Başbakan Sanchez, AB'den Ben-Gvir'in AB ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.

* İtalya: Başbakan Giorgia Meloni, İsrail'den, özür talep ederek, İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu.

* Hollanda: Başbakan Jetten, 'kabul edilemez muamele' sonrası büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını duyurdu.

* Kanada: Dışişleri Bakanı Anand, 'rahatsız edici' görüntüler sonrası büyükelçinin bakanlığa çağırılacağını söyledi.

* Finlandiya: Dışişleri, Helsinki Büyükelçisinden açıklama talep edeceğini bildirdi.

* Güney Kore: Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Netanyahu’nun ülkeye girmesi halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

* Avusturya: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

* Polonya: Dışişleri Bakanı Sikorski: Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz.

* İrlanda: Bakan Helen McEntee, vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

* Birleşmiş Milletler derhal serbest bırakılma çağrısı yaparken, Avrupa Parlamentosu'nda İsrail protesto edildi.





Ümmü Gülsüm Durmuş ve ailesi

Kızım Gazzeli bebekler için gitti

Terör devleti İsrail’in alıkoyduğu GZT Editörü Ümmü Gülsüm Durmuş’un durumu belirsizliğini koruyor. Durmuş’un ailesi iletişim kuramadıkları kızlarının durumundan endişe ediyor. Durmuş’un babası 90 yaşındaki Şevket Durmuş, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada kızı için dua ettiğini ifade etti. Yaşadığı belirsizliğin kendisini her geçen gün daha da yıprattığını vurgulayan baba Durmuş “Evladımdan gelecek bir haber benim için en büyük teselli olacak. Kızım Gazzeli bebekler için gitti. Bu soykırım 3 yıldır canımıza tak etti. O da buna dayanamadı ve yola koyuldu” dedi. İleri yaşına rağmen güçlü durmaya çalıştığını ancak yaşanan sürecin kendisini derinden etkilediğini belirten Durmuş, şunları söyledi: “Bir haber bekliyorum, bir ses duymak istiyorum. En zor şey belirsizlik. Evladımdan ayrı kalmak bu yaştan sonra en ağır imtihan. Kızım için her gün ellerimi açıyorum. Allah’tan başka sığınacak yerim yok."





Thiago Avila

Filistinlilerin çığlıklarını duydum

Siyonist İsrail'in Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu'na 29 Nisan akşamı Yunanistan’ın Girit Adası’nın batısındaki uluslararası sulardaki saldırısında filodan alıkoyarak İsrail’e götürdüğü Brezilyalı aktivist Thiago Avila, İstanbul’a geldi. Yeni Şafak’a konuşan aktivist Avila, alıkonulduğu 10 günde İsrail askerleri tarafından ağır işkencesine maruz bırakıldığını anlattı. Kendisi ve Filistinli aktivist Seyf Ebu Keşk’in özellikle hedef alındığını belirten Avila, “179 kişiyi Girit’te bıraktılar ama beni ve Saif’i işgal altındaki Filistin’e, Aşkelon’a götürdüler. Teknede ağır fiziksel saldırıya uğradık. Dayak nedeniyle iki kez bayıldım” diye konuştu.

İSRAİL HAYDUT BİR DEVLET

Daha sonra İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) tesisine götürüldüklerini burada sistematik işkence sesleri duyduklarını ifade eden Avila, “Her gün Filistinlilerin işkence seslerini duyuyorduk. Gardiyanlar onların çığlıklarına ‘Şarkı söylüyorlar’ diyordu. Ve sıranın bana geleceğini, bunu yasal olarak yapabileceklerini ifade ediyorlardı. İsrail haydut bir devlettir. Korsan bir devlettir. Filistinlilere yaptıkları düşünüldüğünde onlara ‘terör devleti’ demekten daha doğru bir tanım yoktur” şeklinde konuştu. Avila, Türkiye’nin Filistin dayanışmasındaki rolüne özel vurgu yaptı.





12 Türk sağlık çalışanı esir

Doctors for Gaza Türkiye Sorumlusu ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Siyonist askerlerin esir aldığı 78 Türk’ten 12’sinin sağlık çalışanı olduğu bilgisini verdi. Sağlık çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, “Sağlık çalışanları ve doktorlar herhangi bir siyasi oluşumun parçası değildir. Amaçları, oradaki sivil insanların, özellikle çocukların ve kadınların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak ve ölüm riski altındaki insanlara yardım etmektir” diye konuştu. Akkoyunlu, “Arkadaşlarımızın bir kısmının Aşdod Limanı’na götürüldüğünü öğrendik. Onlar oradayken, işgal güçlerince kötü muameleye maruz kaldıkları süreçte çok ciddi bir vicdan azabı hissediyoruz. Onların yanında olamamamız, onlarla birlikte olamamak gerçekten içimizi yakan bir tablo oluşturuyor” şeklinde konuştu.





Tüm insanlık değerlerine düşmanlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Siyonist İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesine ve aktivistlere uygulanan şiddete sert tepki gösterdi. Sumud Filosu’nun insanlık haysiyetini temsil ettiğini belirten Çelik, "Başında Netanyahu’nun olduğu soykırım örgütü ise tüm insanlık değerlerine düşmandır. Soykırım örgütü üyesi bir bakanın, Sumud Filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir" diye konuştu. Çelik, "Sumud Filosu’nun tüm asil katılımcılarını selamlıyoruz. Sumud Filosu’nu desteklemek insanlığı desteklemektir" dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı da aktivistlere yönelik şiddeti lanetledi.



