Türk aktivist plastik mermiyle bacağından yaralanmıştı: Acil ameliyata alındı

23:2221/05/2026, Perşembe
Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu bacağından yaralanmıştı.
İsrail askerleri tarafından bacağından vurulan Sumud Aktivisti Mecit Bahçıvan acil ameliyata alındı.

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan ve İsrail'den kalkan üç uçak İstanbul'a geldi. Aktivistler, karşılamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Alıkonulan aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu bacağından yaralanmıştı. Aşdod’ta tedavi merkezine götürülen Bahçıvan, İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. Bahçıvan bacağından acil ameliyata alındı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırıda İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.







