Sumud Filosu'ndaki Kasr-ı Sadabad Gazze’de

Kasr-ı Sadabad’da 5’i Türk 20 aktivist bulunuyordu. Teknedeki 5 Türk vatandaşı, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Osman Çetinkaya, tekne kaptanı Sabri Yıldız, John Zacharias Crist ve Hacı Durak’tı. Kaptan Yıldız ve Zacharias Crist, Yeni Şafak’a konuştu. Teknenin bazı parçalarının Gazze'ye ulaşmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Sabri Yıldız, “Bu bizim için surda açılan bir gedik oldu. Çünkü İsrail’in geçişine müsaade etmediği ürünler Allah’ın yardımıyla Gazze’ye ulaştı. Biz kardeşlerimize ulaşamadık ama onların ihtiyaçları olan güneş panelleri ulaştı” dedi.