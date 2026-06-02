Sumud Filosu'ndaki Kasr-ı Sadabad Gazze’de

Rabia Şenol
04:002/06/2026, Salı
Teknenin batmadan önceki hali
Küresel Sumud Filosu'ndaki Kasr-ı Sadabad teknesinin parçaları, dün Gazze'ye ulaştı.

İsrail saldırısıyla tahrip edilip batırılan 25 metre uzunluğundaki tekneye ait bazı bölümler, Akdeniz'de sürüklenip Gazze'nin Han Yunus kıyılarına vurdu. Teknenin çatısı, 6 güneş paneli, dümen ve bazı yardım malzemeleri, Filistinliler tarafından kıyıya çıkarıldı.

ALLAH YARDIM ETTİ

Kasr-ı Sadabad’da 5’i Türk 20 aktivist bulunuyordu. Teknedeki 5 Türk vatandaşı, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Osman Çetinkaya, tekne kaptanı Sabri Yıldız, John Zacharias Crist ve Hacı Durak’tı. Kaptan Yıldız ve Zacharias Crist, Yeni Şafak’a konuştu. Teknenin bazı parçalarının Gazze'ye ulaşmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Sabri Yıldız, “Bu bizim için surda açılan bir gedik oldu. Çünkü İsrail’in geçişine müsaade etmediği ürünler Allah’ın yardımıyla Gazze’ye ulaştı. Biz kardeşlerimize ulaşamadık ama onların ihtiyaçları olan güneş panelleri ulaştı” dedi.

DÜMENDEN TANIDIM

Kasr-ı Sadabad’daki Türk ve ABD vatandaşı aktivist John Zacharias Crist ise Han Yunus'ta yaşayan ve teknenin parçalarını görüntüleyen bir Filistinliyle görüştüğünü anlattı: “Dümeni görünce hemen tanıdım. Yardım malzemelerinin bulunduğu bölüm ulaşmamış. Küçük bir yardımın bile Gazze'deki insanlara ulaşmasına vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Daha fazlasını yapmamız gerek. Abluka kırılana dek mücadelemiz devam edecek.”



