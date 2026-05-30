İsrail artık istenmeyen ülke

Son birkaç ay içerisinde yaşanan gelişmeler Gazze soykırımıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde İsrail’e yönelik tepkinin artık geçici bir öfkenin ötesine geçtiği ve kalıcı bir algı dönüşümüne dönüştüğü görülüyor. İşgalci güç, uzun yıllar boyunca ABD’deki iki partili siyasi destek ve Avrupa’daki temkinli ama istikrarlı ilişkiler sayesinde uluslararası baskılardan kendini kurtarabiliyordu. Ancak bugün bu “koruma kalkanının” hızla zayıfladığı belirtiliyor. Kamuoyu araştırmaları, sosyal medya atmosferi, kültürel boykotlar ve diplomatik yaptırımların aynı anda büyümesi, ülkenin giderek daha fazla yalnızlaştığını gösteriyor. Bu yalnızlaşmanın en görünür örneklerinden biri, bu yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması sırasında yaşandı. İsrail temsilcisi yarışma boyunca protestoların odağı olurken, İrlanda, İspanya, Hollanda, İzlanda ve Slovenya’daki bazı yayın kuruluşları ile sanat çevreleri İsrail’e karşı boykot çağrıları yaptı. Yarışma alanı çevresinde düzenlenen gösterilerde Gazze’deki sivil kayıplar ve İsrail hükümetinin politikaları protesto edildi. Yine geçtiğimiz haftalarda İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının kendisi hakkında tutuklama kararı talep ettiğini açıkladı. Terör sabıkalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Sumud Filosu aktivistlerine kameralar önünde uyguladığı işkence sonrası Fransa ve Polonya tarafından giriş yasağıyla karşı karşıya kaldı. İşkence görüntüleri İsrail'in dünya kamuoyunda gerçek yüzünün görülmesini de sağladı. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, işgal altındaki Batı Şeria’da istilacı Yahudi terörizmine ve destekçilerine yaptırım uygulanması yetersiz de olsa önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca İspanya'nın başını çektiği bir grup ülkenin talebiyle İsrail ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasının da ciddi biçimde tartışıldığı biliniyor. Bazı Avrupa ülkeleri, işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ithalatının yasaklanmasını gündeme getirirken, Avrupa Komisyonu’nun da İsrail’in insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğine yönelik tespitlerde bulunması yaşanan algı değişimini göz önüne seriyor.