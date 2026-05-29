Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazze'nin yüzde 70'ini işgale hazırlanan Netanyahu'ya BM'den tepki: Yüzde 100'ü Filistin'e ait

Gazze'nin yüzde 70'ini işgale hazırlanan Netanyahu'ya BM'den tepki: Yüzde 100'ü Filistin'e ait

20:0729/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
BM, Gazze’de işgalin genişletilmesine karşı çıktı.
BM, Gazze’de işgalin genişletilmesine karşı çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini açıklamıştı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu yeni katliam planına Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’nin tamamının Filistin halkına ait olması gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e işgal güçlerini geri çekme çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanları yüzde 70'e çıkaracakları" açıklamasına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Guterres'in tepkisi nedir?"

Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"İsrail işgal güçlerini geri çekmeli"

BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.



#ABD
#Birleşmiş Milletler
#gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı