Gazze'nin yüzde 70'ini işgale hazırlanan Netanyahu'ya BM'den tepki: Yüzde 100'ü Filistin'e ait

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini açıklamıştı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu yeni katliam planına Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’nin tamamının Filistin halkına ait olması gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e işgal güçlerini geri çekme çağrısını yineledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Guterres'in tepkisi nedir?"
Dujarric, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze üzerindeki kontrolünü yüzde 70'e kadar genişletmeyi planladığını açıkça söyledi. Bu, etnik temizlik ve katliamlara yol açabilecek çok ciddi bir gelişme. Genel Sekreterin (Antonio Guterres) buna tepkisi nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.
"İsrail işgal güçlerini geri çekmeli"
BM Sözcüsü, "Gazze'nin yüzde 100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, bizim görmek istediğimiz budur. İsrail'e sözde sarı hattan işgal güçlerini geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu konudaki tutumumuz bu şekilde olmaya devam edecektir." dedi.
