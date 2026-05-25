Netanyahu'dan Lübnan'da yeni katliamların talimatı

21:5625/05/2026, Pazartesi
Netanyahu, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarını şiddetlendirmenin peşinde.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırıların şiddetini artıracaklarını açıkladı. Hizbullah’ın İHA saldırılarını gerekçe gösteren Netanyahu’nun açıklamaları bölgede tansiyonu yeniden yükseltirken, İsrailli aşırı sağcı isimlerden de daha sert saldırı çağrıları geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıkladı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırılar ve Hizbullah'ın İHA saldırılarına ilişkin konuştu.

"Darbeleri ve şiddetini arttırmamız gerekiyor"

Hizbullah'la savaşta olduklarını söyleyen Netanyahu, "(Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini arttırmamızı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail'de dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktarılmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkılmasını istemişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.



