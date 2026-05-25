'İsrail'i felakete sürüklüyor': Netanyahu'ya kendi ülkesinden ağır darbe, 'Gazze'de, Lübnan'da ve İran'da başarısız oldu'

20:0325/05/2026, Pazartesi
AA
İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu eleştirdi ve ABD ile İran arasında olası anlaşmayı 'felaket' olarak nitelendirdi.
İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgedeki savaşlarda başarısız olmakla suçladı ve ABD ile İran arasında olası anlaşmanın "felaket" olacağını söyledi. Lapid yaptığı açıklamada "Hükümet Gazze'de, Lübnan'da ve İran'daki savaşlarda başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Kudüs’ün batısındaki İsrail parlamento binasında düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgedeki savaşlarda başarısız olmakla suçladı.
Savaşın bitirilmesi hedefiyle İran ile ABD arasında sağlanması muhtemel anlaşmayı "felaket" olarak nitelendiren Lapid, "Süreç son derece kötü yönetildi ve olmaması gereken her şey oldu." dedi.
Lapid,
"İsrail açısından en kötüsü ise bu anlaşmanın bizim olmadığımız bir müzakere masasında yazılmış olması."
ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayan Lapid, şunları kaydetti:

"Hükümet Gazze'de, Lübnan'da ve İran'daki savaşlarda başarısız oldu. Gazze, Lübnan ve İran'da İsrail devleti değil, bilakis hükümet başarısızdır. Netanyahu, bazı yeteneklere sahip ancak artık yaşlandı, yorgun düştü ve devlet idaresinde yetkin olmayan kişiler tarafından çevrelendi."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini ve düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtmişti.



