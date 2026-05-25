Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze saldırıları sonrası İsrail ordusunda çöküş: İntihar vakaları artıyor

Gazze saldırıları sonrası İsrail ordusunda çöküş: İntihar vakaları artıyor

20:5525/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusundaki intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Resmi veriler, Gazze saldırılarının başladığı dönemin ardından gelen 18 ayda 36 askerin intihar ettiğini, 279'unun ise girişimde bulunduğunu ortaya koydu.

İntihar vakalarının son yıllarda ciddi oranda arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail askerinin intiharına ilişkin askeri savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.

Hem muvazzaf hem de terhis olan yedek İsrail askerleri arasında intihar vakalarının giderek arttığına işaret eden haberde, ölen askerin ülkenin güneyindeki bir askeri üste görevli olduğu ve ailesine bilgi verildiği aktarıldı.

Son 18 ayda 36 İsrail askeri intihar etti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği soykırım saldırılarında görev alan bir İsrail askerinin de ABD'nin Miami şehrinde intihar ettiği basına yansımıştı.

İsrail'deki resmi verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasındaki 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti, 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerinin, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten İsrail basınına göre, yalnızca 2025’te 22 asker intihar ederek yaşamına son verdi.




#İsrail Ordusu
#İntihar
#Soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati