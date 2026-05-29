Brezilya lideri Lula da Silva: ABD, Brezilya'ya 'çocuk gibi' muamele etmemeli

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin ülkesindeki iki suç çetesini "terör örgütü" listesine almasının ardından Brezilya'nın "çocuk gibi" muamele görmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkenin kuzeydoğusundaki Laranjeiras kasabasında, bir gübre fabrikasının açılışında konuştu.
Lula da Silva, halihazırda organize suçla aktif şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "PCC ve CV, büyük şehirlerin varoşlarında yaşayan insanlar için zaten birer terör örgütüdür. Bu yapılar, insanların elindekileri çalıyor ve şiddet yoluyla onları baskı altında tutuyor." dedi.
Brezilya hükümetinden bildiri: Ulusal egemenlik, müzakereye açık değildir
Suç örgütleriyle mücadelede işbirliğine hazır olunduğu belirtilen bildiride, şunlar ifade edildi: