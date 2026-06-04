Savaşların yükünü çocuklar çekiyor

Dünyanın dört bir yanındaki savaşlar sürerken bu savaşların en ağır bedelini şüphesiz en fazla çocuklar ödüyor. Konuya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı bir rapor yayınladı. Ocak-Aralık 2024 dönemini kapsayan raporda, silahlı çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin eğilimler ile çocuklara yönelik işlenen ihlallere dair veriler yer aldı. Raporda, BM tarafından doğrulanmış çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerdeki eğilimlerin yer aldığına işaret edilerek, "2024'te silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddet, 2023'e kıyasla ağır ihlal sayısında yüzde 25'lik şaşırtıcı bir artışla benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Çocuklar, acımasız çatışmaların ve ayrım gözetmeyen saldırıların yükünü taşıdı. Çocukların ateşkeslerin ve barış anlaşmalarının göz ardı edilmesinden ve derinleşen insani krizlerden etkilendi" ifadeleri yer aldı.

Raporda, BM'nin 41 bin 370 ağır ihlali doğruladığı kaydedilerek, bunların 36 bin 221'inin 2024'te, 5 bin 149'unun ise daha önce işlendiği ancak 2024'te doğrulandığı ve ihlallerin 2024'te 22 bin 495 çocuğu etkilediği aktarıldı. Devlet aktörleri ve silahlı grupların çocuklara sağlanan özel korumalara saygısızlık ve ciddi ihlallerde bulunma konusunda ısrarlı ve açık bir örüntü sergilediğine dikkat çekilerek, çocuklara kasten zarar verildiğinin altı çizildi. Raporda, en yüksek sayıda ağır ihlallerin 8 bin 544 ile İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yaşandığına işaret edildi. İhlal sayısındaki en keskin artışların yüzde 545 ile Lübnan'da yaşandığı raporda yer aldı.