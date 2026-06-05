ABD'den 'savaş işareti' niteliğinde Orta Doğu açıklaması: Seyahat etmeyin

ABD ile İsrail'in savaş tehditleri gölgesinde İran'la müzakere süreci devam ederken Washington yönetimi Orta Doğu için 'seyahat uyarısı'nda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke için "seyahati yeniden değerlendirin" uyarısı korunurken; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için "seyahat etmeyin" çağrısının sürdüğü bildirildi. Washington, bölgedeki ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da "yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi" gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
"Seyahat etmeyin"
Paylaşımda, bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.