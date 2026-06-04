Trump'ın kararnamesi sonrası Küba'dan kritik karar: Visa ve Mastercard dönemi kapanıyor:

Küba Merkez Bankası (BCC), ülkede ABD yaptırımlarıyla ilişkili olarak 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılamayacağını duyurdu. BCC'den yapılan açıklamada, 2 Haziran tarihinde Küba'da Visa ve Mastercard kartları kullanılarak yapılan işlemleri gerçekleştiren yabancı bankadan, Fincimex ile olan ilişkisini sonlandıracağına dair bir bildirim alındığı belirtildi.

1 /20 Küba Merkez Bankası (BCC), ABD yaptırımları sebebiyle ülkede 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard kartlarıyla hiçbir işlemin yapılamayacağını duyurdu.



2 /20 Karar, Küba'da bu kartların işlemlerini yürüten ve adı açıklanmayan yabancı bir bankanın, Kübalı finans kuruluşu Fincimex ile ilişkisini sonlandıracağını bildirmesi üzerine alındı.







3 /20 BCC, bu gelişmenin doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında imzaladığı ve yaptırımları genişleten 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nden kaynaklandığını belirtti.



























4 /20 Yapılan açıklamada kararın, ABD'nin Küba halkına yönelik baskı stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanırken ülkenin uluslararası kartlar üzerinden ticari gelir elde etme imkanını kaybedeceği aktarıldı.



5 /20 Ülkede döviz işlemleri için nakit kullanımının yanı sıra Clasica ve Tropica adlı ulusal ön ödemeli kartlar ile uluslararası Mir ve UnionPay kartlarının kullanılmaya devam edeceği bildirildi.





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