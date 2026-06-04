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Trump'ın kararnamesi sonrası Küba'dan kritik karar: Visa ve Mastercard dönemi kapanıyor:

Trump'ın kararnamesi sonrası Küba'dan kritik karar: Visa ve Mastercard dönemi kapanıyor:

21:154/06/2026, Perşembe
AA
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Küba Merkez Bankası (BCC), ülkede ABD yaptırımlarıyla ilişkili olarak 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard kartlarıyla işlem yapılamayacağını duyurdu. BCC'den yapılan açıklamada, 2 Haziran tarihinde Küba'da Visa ve Mastercard kartları kullanılarak yapılan işlemleri gerçekleştiren yabancı bankadan, Fincimex ile olan ilişkisini sonlandıracağına dair bir bildirim alındığı belirtildi.

Küba Merkez Bankası (BCC), ABD yaptırımları sebebiyle ülkede 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard kartlarıyla hiçbir işlemin yapılamayacağını duyurdu.


Karar, Küba'da bu kartların işlemlerini yürüten ve adı açıklanmayan yabancı bir bankanın, Kübalı finans kuruluşu Fincimex ile ilişkisini sonlandıracağını bildirmesi üzerine alındı.




BCC, bu gelişmenin doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında imzaladığı ve yaptırımları genişleten 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nden kaynaklandığını belirtti.














Yapılan açıklamada kararın, ABD'nin Küba halkına yönelik baskı stratejisinin bir parçası olduğu vurgulanırken ülkenin uluslararası kartlar üzerinden ticari gelir elde etme imkanını kaybedeceği aktarıldı.


Ülkede döviz işlemleri için nakit kullanımının yanı sıra Clasica ve Tropica adlı ulusal ön ödemeli kartlar ile uluslararası Mir ve UnionPay kartlarının kullanılmaya devam edeceği bildirildi.



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