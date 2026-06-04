Trump Hamaney'le görüşme şartını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir ABD askerini öldürmesinin savaşa dönmek için güçlü bir neden olacağını ve böyle bir durumda hızlı karşılık vereceğini söyledi. Anlaşma sağlanması halinde İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini belirten Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması sürecinde ise kendi önerisi doğrultusunda her iki tarafın da taviz vereceğine inandığını ifade etti.
İran'ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik soruya ABD Başkanı Donald Trump,
"Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim"
cevabını verdi.
"Hamaney ile görüşebilirim"
"Hamaney ile görüşebilirim"
Trump, İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney ile görüşme ihtimaline ilişkin,
"Eğer anlaşmaya varırsak onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım"
dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin soruyu Trump,
"Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu"
şeklinde yanıtladı.
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