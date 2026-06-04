Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu: Trump'la taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz

Netanyahu: Trump'la taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz

09:584/06/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump ile sadece ‘taktiksel’ anlaşmazlıklar yaşıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmanın ‘önemsiz’ olduğunu öne sürdü. Netanyahu, ayrıntılara girmeyeceğini söyleyerek, Trump ile genel olarak aynı görüşte olduklarını bildirdi.

Trump'ı ‘İsrail'in en büyük dostu’ olarak nitelendiren Netanyahu, “Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD ile İran arasında gerçekten ateşkes olup olmadığı konusunda ise “Bence burada taktiksel bir oyun oynanıyor. İran, Trump’ın söylediği şeyi yani gerekirse askeri eyleme tam bir dönüş olacağını kesinlikle biliyor. Bu Başkan Trump'ın kararı, İsrail hazır ve ABD güçleri de hazır” değerlendirmesinde bulundu.

#ABD
#Netanyahu
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?