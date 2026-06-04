Netanyahu: Trump'la taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmanın ‘önemsiz’ olduğunu öne sürdü. Netanyahu, ayrıntılara girmeyeceğini söyleyerek, Trump ile genel olarak aynı görüşte olduklarını bildirdi.

Trump'ı ‘İsrail'in en büyük dostu’ olarak nitelendiren Netanyahu, “Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.