Netanyahu'nun sekreteri Mossad'ın başında

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Gofman'ın görevi istihbarat servisinin genel merkezinde düzenlenen törenle devraldığı belirtildi. Gofman, Mossad Direktörlük görevine getirilen ilk Rusya kökenli isim oldu. 1990 yılında ailesiyle İsrail'e gelen Gofman'ın İbraniceyi sonradan öğrendiği belirtiliyor. Askeri sekreterlik görevi sırasında Gazze'deki soykırımda 2 milyon Filistinlinin aç bırakılma politikasının mimarı olarak da biliniyor. İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyordu. Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu. Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayınlaması için gizli bilgileri verdiği iddia ediliyordu. Öte yandan İsrail basını, Mossad'ın dış istihbarat ilişkilerinden sorumlu biriminin direktörünün görevinden istifa ettiğini öne sürdü. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Mossad'da dış istihbarat ilişkilerini yürüten ve "Tevel" olarak bilinen birimin başındaki, kimliği güvenlik gerekçesiyle yalnızca "D" harfiyle açıklanan direktör görevinden istifa etti. Haberde, söz konusu istifanın İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığı'na atanmasını onaylamasının ardından geldiği belirtildi.