ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran itirafı: Misillemeyi öngörüyorduk ama saldırdık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Tahran'a yönelik saldırıları başlatmadan önce gelebilecek misillemelerin farkında olduğunu itiraf etti. Rubio, "Sonuçların farkındaydık ama İran’ın nükleer silaha sahip olması daha kötüydü" diyerek saldırı kararını savunarak, İsrail’in nükleer kapasitesine yönelik soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a saldırıları başlatmadan önce, İran'ın buna nasıl karşılık vereceğine dair öngörüye sahip olduklarını söyledi.
Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve İran ile devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.
Temsilciler Meclisi üyeleri, Dışişleri Bakanı'nı İran'la savaşın ekonomik ve siyasi neticeleri konusunda sorgularken Rubio, bu savaşın başlatılmaması durumunda Tahran'ın nükleer silah geliştirme riski olduğunu, yapılabilecek misillemeleri öngörmelerine rağmen saldırı kararı aldıklarını ifade etti.
Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks'in söz konusu savaşla ilgili eleştirileriyle muhatap olan Rubio, Başkan Donald Trump'ı, İran'a savaş açması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda benzin, gıda ve nakliye gibi maliyetleri artıracağı konusunda uyarıp uyarmadığı sorusuna doğrudan cevap vermekten kaçındı.
İsrail'in nükleer kapasitesi hakkında ancak "gizli" bir ortamda konuşabileceğini söyledi
Rubio, bu konuyu tartışmak için "gizli" bir ortamın daha uygun olacağını belirterek bu konunun, ABD'nin dış politikası açısından hassasiyetini vurguladı.
Öte yandan Rubio, Sara Jacob ve Jared Moskowitz gibi Kongre üyeleriyle, İran savaşı ve bunun ABD halkına yansıyan ekonomik sonuçları hakkında tartıştı.