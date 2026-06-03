Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran itirafı: Misillemeyi öngörüyorduk ama saldırdık

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran itirafı: Misillemeyi öngörüyorduk ama saldırdık

21:263/06/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Tahran'a yönelik saldırıları başlatmadan önce gelebilecek misillemelerin farkında olduğunu itiraf etti. Rubio, "Sonuçların farkındaydık ama İran’ın nükleer silaha sahip olması daha kötüydü" diyerek saldırı kararını savunarak, İsrail’in nükleer kapasitesine yönelik soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a saldırıları başlatmadan önce, İran'ın buna nasıl karşılık vereceğine dair öngörüye sahip olduklarını söyledi.

Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve İran ile devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Dışişleri Bakanı'nı İran'la savaşın ekonomik ve siyasi neticeleri konusunda sorgularken Rubio, bu savaşın başlatılmaması durumunda Tahran'ın nükleer silah geliştirme riski olduğunu, yapılabilecek misillemeleri öngörmelerine rağmen saldırı kararı aldıklarını ifade etti.

Demokrat Kongre üyesi Gregory Meeks'in söz konusu savaşla ilgili eleştirileriyle muhatap olan Rubio, Başkan Donald Trump'ı, İran'a savaş açması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda benzin, gıda ve nakliye gibi maliyetleri artıracağı konusunda uyarıp uyarmadığı sorusuna doğrudan cevap vermekten kaçındı.

Rubio, aynı yönde ısrarla sorulan sorular neticesinde,
"İran'ın misilleme olarak neler yapabileceğinin herkes farkındaydı ama nükleer silaha sahip olmamalıydılar."
ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı ayrıca,
"Başkan (Trump) ve yönetim, eylemlerin sonuçları olacağının farkındaydı ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sonuçları daha da kötüydü."
değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in nükleer kapasitesi hakkında ancak "gizli" bir ortamda konuşabileceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in nükleer silahı olup olmadığı sorusuna da net bir cevap vermekten kaçınırken bu konunun
"dikkatli bir şekilde ele alınması"
gerektiğini söyledi.
İsrail'in nükleer kapasiteye sahip olduğu konusunda diğer ülkelerin değerlendirmelerinin bulunduğunu aktaran Rubio,
"Ancak biz bu konuyu hiçbir zaman, daha doğrusu onlar bu durumu hiçbir zaman, kamuoyu önünde kabul etmediler. Biz de dış politikamızın bir gereği olarak ve çeşitli nedenlerden ötürü, bu konuyu o şekilde tartışmıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Rubio, bu konuyu tartışmak için "gizli" bir ortamın daha uygun olacağını belirterek bu konunun, ABD'nin dış politikası açısından hassasiyetini vurguladı.

Öte yandan Rubio, Sara Jacob ve Jared Moskowitz gibi Kongre üyeleriyle, İran savaşı ve bunun ABD halkına yansıyan ekonomik sonuçları hakkında tartıştı.



#ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
#Tahran
#Misilleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Mayıs 2026 enflasyon beklentisi: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE beklentisi yüzde kaç oldu? İşte detaylar