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ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıya BM'den endişe açıklaması

ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıya BM'den endişe açıklaması

20:543/06/2026, Çarşamba
AA
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres

ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurdu. Kamikaze İHA'ların isabet ettiği Kuveyt Havalimanı terminalinde yaralıların olduğu bildirilirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD-İran arasındaki karşılıklı ateş açılmasından ve Kuveyt ile Bahreyn'in hedef alınmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında başlayan karşılıklı ateş açmalarla İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldığı yönündeki haberlerden
"endişe duyduğu"
bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Genel Sekreter Guterres'in, ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarından ve İran'ın Kuveyt ile Bahreyn'i hedef aldığına dair haberlerden endişe duyduğunu belirten Dujarric,
"Sivil kayıplara ilişkin haberler de kendisini derinden rahatsız etmektedir."
dedi.

"Guterres her türlü tırmanmadan kaçınmaya çağırmakta"

Dujarric, Guterres'in sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadığını aktararak, "Genel Sekreter, tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve devam eden diplomatik çabaları baltalama riski taşıyan her türlü tırmanmadan kaçınmaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter'in ayrıca tüm taraflara, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattığını söyleyen Dujarric, ABD ile İran arasında devam eden tüm arabuluculuk çabalarına da desteklerini yineledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.



#Birleşmiş Milletler (BM)
#İran
#Keşm adası
#Kuveyt ve Bahreyn
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