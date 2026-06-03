ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıya BM'den endişe açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında başlayan karşılıklı ateş açmalarla İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldığı yönündeki haberlerden

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında başlayan karşılıklı ateş açmalarla İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldığı yönündeki haberlerden

"Sivil kayıplara ilişkin haberler de kendisini derinden rahatsız etmektedir."

"Sivil kayıplara ilişkin haberler de kendisini derinden rahatsız etmektedir."

Genel Sekreter Guterres'in, ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarından ve İran'ın Kuveyt ile Bahreyn'i hedef aldığına dair haberlerden endişe duyduğunu belirten Dujarric,

Genel Sekreter Guterres'in, ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarından ve İran'ın Kuveyt ile Bahreyn'i hedef aldığına dair haberlerden endişe duyduğunu belirten Dujarric,

Dujarric, Guterres'in sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadığını aktararak, "Genel Sekreter, tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve devam eden diplomatik çabaları baltalama riski taşıyan her türlü tırmanmadan kaçınmaya çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter'in ayrıca tüm taraflara, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattığını söyleyen Dujarric, ABD ile İran arasında devam eden tüm arabuluculuk çabalarına da desteklerini yineledi.