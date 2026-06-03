İran'dan ABD saldırılarına kınama: Kuveyt ve Bahreyn de sorumlu tutuldu

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki bir petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir haberleşme kulesine yönelik saldırıları kınanarak, bu durumun 8 Nisan'da sağlanan ateşkes mutabakatının ihlali olduğu belirtildi.

Söz konusu eylemlerin ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan güç kullanma yasağı ilkesinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

KUVEYT VE BAHREYN'E DOĞRUDAN SUÇLAMA

Bölge ülkelerinin toprak ve imkanlarının ABD tarafından kullanılmasının kınandığı açıklamada, saldırıların iki bölge ülkesinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Kuveyt ve Bahreyn yöneticilerinin dün geceki saldırgan eylemlerle ilgili doğrudan ve açık sorumluluğu bulunmaktadır” denildi.

Herhangi bir ülkenin kara, deniz ve hava sahasını veya topraklarındaki üsleri İran'a yönelik askeri saldırılar için kullandırmasının uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkesinin ihlali olduğu aktarılan açıklamada, bu durumun BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararı uyarınca İran'a karşı bir saldırı eylemi işlemekle eş değer sayılacağı ifade edildi.

'SALDIRILARIN KAYNAĞI HEDEF ALINABİLİR' UYARISI

İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanacağı vurgulanan açıklamada, “Cumhuriyetimiz, saldırıların çıkış noktasını ve kaynağını hedef almak da dahil olmak üzere, saldırgan eylemlere karşı koymak için tüm kapasitesini kullanacaktır” ifadelerine yer verildi.