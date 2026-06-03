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Kritik görevlere 'tanıdık isim': Netanyahu'nun avukatı şaibeli oylamayla seçildi

Kritik görevlere 'tanıdık isim': Netanyahu'nun avukatı şaibeli oylamayla seçildi

18:393/06/2026, Çarşamba
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatı İsrail Kamu Denetçisi seçildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatı İsrail Kamu Denetçisi seçildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şahsi avukatı Michael Rabello Meclis'teki tartışmalı seçimin ardından ülkenin yeni Kamu Denetçisi seçildi. Özellikle 7 Ekim sonrası güvenlik bürokrasisinde başlattığı tasfiyeyle dikkat çeken ve son olarak askeri sekreteri Roman Gofman’ı Mossad’ın başına getiren Netanyahu, devletteki kilit pozisyonları kendisine yakın isimlerle doldurduğu gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi oldu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun avukatı Michael Rabello, İsrail Meclisi'nde yapılan oylamada Kamu Denetçisi seçildi.

İsrail devlet televizyonu KAN,
"Netanyahu'nun zaferi"
olarak nitelediği seçimleri, Rabello'nun 120 sandalyeli Knesset'te 61 milletvekilinin oyunu alarak kazandığını kaydetti.

Habere göre, basit çoğunluk yöntemiyle yapılan seçimlerde Netanyahu'nun avukatı Rabello 61 oy alırken muhalefetin desteklediği aday Yosef Elron 57 oyda kaldı.

İkinci tur oylamaya geçildi

İsrail Meclisi'ndeki seçimlerin ilk turunda, Netanyahu'nun koalisyonundan bazı milletvekillerinin de Elron için oy kullanması nedeniyle Elron 60 oy alırken Rabello 57 oyda kaldı. Buna karşın Elron basit çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylama sırasında, Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekillerinden gizli oy sırasında Rabello lehine oy kullandıklarını ispatlamak için fotoğraf çekmelerini istediği yönündeki iddiaların ardından İsrail Meclisi'nde tartışma çıktı.

İptal edilerek yeniden başlatılan ikinci tur oylama, Rabello'nun 61 oyla basit çoğunluğa ulaşarak İsrail Kamu Denetçisi seçilmesiyle sonuçlandı.

Rabello, 7 senelik İsrail Kamu Denetçiliği görevini Matanyahu Englman'dan devralacak.

'Önemli pozisyonlara kendisine yakın isimleri getiriyor'

İsrail Başbakanı Netanyahu, özellikle 7 Ekim 2023 sonrasında başta güvenlik teşkilatı olmak üzere devlet içerisindeki önemli pozisyonlara kendisine yakın isimleri getirdiği için eleştiriliyordu.

Son olarak İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörlüğüne, Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Gofman atanmış ve dün görevi David Barnea'dan devralmıştı.



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