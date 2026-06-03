Kritik görevlere 'tanıdık isim': Netanyahu'nun avukatı şaibeli oylamayla seçildi

Habere göre, basit çoğunluk yöntemiyle yapılan seçimlerde Netanyahu'nun avukatı Rabello 61 oy alırken muhalefetin desteklediği aday Yosef Elron 57 oyda kaldı.

İsrail Meclisi'ndeki seçimlerin ilk turunda, Netanyahu'nun koalisyonundan bazı milletvekillerinin de Elron için oy kullanması nedeniyle Elron 60 oy alırken Rabello 57 oyda kaldı. Buna karşın Elron basit çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.