Soykırımcı İsrail'den 'intikam' mahkemelerine dev bütçe

Canavar devlet İsrail, 7 Ekim saldırılarına katıldıkları iddiasıyla tutuklanan Filistinlilerin idam istemiyle yargılanacağı özel askeri mahkemeler için yaklaşık 354 milyon dolarlık bütçeyi onayladı. İnsan hakları örgütlerinin "anayasaya aykırı" ve "intikam amaçlı" diyerek tepki gösterdiği bütçe; mahkeme kompleksi, savcılık birimleri ve askeri karargah inşasında kullanılacak.
İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023 saldırılarına katıldıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Filistinlilerin yargılanması amacıyla kurulacak özel askeri mahkemeler için yaklaşık 354 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladı.
İsrail Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada söz konusu bütçenin, yasanın uygulanması için gerekli altyapının oluşturulmasında kullanılacağı belirtilerek, mahkeme kompleksi, savcılık birimleri ve İsrail ordusuna ait bir karargahın inşa edileceği ifade edildi.
İsrail Meclisi, 11 Mayıs'ta Hamas'ın önde gelen mensuplarının yargılanması amacıyla özel askeri mahkeme kurulmasını ve sanıklar hakkında idam cezası verilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını nihai olarak kabul etmişti.
Filistinli tutsaklarla ilgili gelişmeleri takip eden kurumlar, söz konusu yasanın İsrail'in 7 Ekim olaylarına katıldığını öne sürdüğü ve hala yargılanmayan Gazze Şeridi'nden tutukluları hedef aldığını belirtiyor.
Gerekli bütçenin tahsis edildiği belirtildi
İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına katılanların hesap vermesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yasanın uygulanması için gerekli bütçenin tahsis edildiğini belirtti.
Öte yandan İsrail'deki bazı insan hakları kuruluşları, özel askeri mahkeme kurulmasını öngören yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.