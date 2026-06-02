Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Soykırımcı İsrail'den 'intikam' mahkemelerine dev bütçe

Soykırımcı İsrail'den 'intikam' mahkemelerine dev bütçe

21:162/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail, 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçladığı Filistinlilerin yargılanması için 354 milyon dolar bütçe ayırdı
İsrail, 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçladığı Filistinlilerin yargılanması için 354 milyon dolar bütçe ayırdı

Canavar devlet İsrail, 7 Ekim saldırılarına katıldıkları iddiasıyla tutuklanan Filistinlilerin idam istemiyle yargılanacağı özel askeri mahkemeler için yaklaşık 354 milyon dolarlık bütçeyi onayladı. İnsan hakları örgütlerinin "anayasaya aykırı" ve "intikam amaçlı" diyerek tepki gösterdiği bütçe; mahkeme kompleksi, savcılık birimleri ve askeri karargah inşasında kullanılacak.

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023 saldırılarına katıldıkları iddiasıyla tutuklu bulunan Filistinlilerin yargılanması amacıyla kurulacak özel askeri mahkemeler için yaklaşık 354 milyon dolar bütçe ayrılmasını onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre hükümet,
"7 Ekim Olaylarına Katılanların Yargılanmasına İlişkin Yasa Tasarısı"
kapsamında 2026-2029 döneminde Savunma Bakanlığı ile İsrail ordusuna, 1 milyar şekelden (yaklaşık 354 milyon dolar) fazla kaynak aktarılmasını kabul etti.

Açıklamada söz konusu bütçenin, yasanın uygulanması için gerekli altyapının oluşturulmasında kullanılacağı belirtilerek, mahkeme kompleksi, savcılık birimleri ve İsrail ordusuna ait bir karargahın inşa edileceği ifade edildi.

İsrail Meclisi, 11 Mayıs'ta Hamas'ın önde gelen mensuplarının yargılanması amacıyla özel askeri mahkeme kurulmasını ve sanıklar hakkında idam cezası verilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını nihai olarak kabul etmişti.

Filistinli tutsaklarla ilgili gelişmeleri takip eden kurumlar, söz konusu yasanın İsrail'in 7 Ekim olaylarına katıldığını öne sürdüğü ve hala yargılanmayan Gazze Şeridi'nden tutukluları hedef aldığını belirtiyor.

Gerekli bütçenin tahsis edildiği belirtildi

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına katılanların hesap vermesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yasanın uygulanması için gerekli bütçenin tahsis edildiğini belirtti.

Öte yandan İsrail'deki bazı insan hakları kuruluşları, özel askeri mahkeme kurulmasını öngören yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.

İsrail'deki insan hakları örgütü
"Adalah"
, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve
"intikam amaçlı bir yargı süreci"
oluşturduğunu savunuyor.
Hamas da daha önce yaptığı açıklamada söz konusu yasayı, Filistinli tutuklulara yönelik
"tehlikeli bir tırmanış ve yeni bir suç"
olarak nitelemişti.


#Gazze Şeridi
#İsrail
#Bütçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS ne zaman? 2026 DGS sınav yerleri hangi gün açıklanacak? İşte kaçırılmaması gereken tarihler