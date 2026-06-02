Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İtalya canavar devlet İsrail'i durdurması gerekenin ABD olduğunu vurguladı: Biz üzerimize düşeni yapıyoruz

İtalya canavar devlet İsrail'i durdurması gerekenin ABD olduğunu vurguladı: Biz üzerimize düşeni yapıyoruz

20:042/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Antonio Tajani
Antonio Tajani

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gazetecilere yaptığı açıklamada, canavar devlet İsrail’i durdurması gereken tarafın ABD olduğunu belirterek, İtalya’nın dünya barışı için üzerine düşeni yaptığını söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin, İsrail'i durdurması gereken taraf olduğunu söyledi.

İtalya’da monarşiden cumhuriyete geçişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla başkent Roma'daki Fori Imperiali Bulvarı’nda yapılan resmi geçit törenine katılan Tajani, buradan ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, İtalyan hükümetinin dünyada barış için üzerine düşeni yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak İtalyan hükümeti dünyadaki barışı tek başına sağlayamaz. Zaten bunu ne ABD ne de Çin başarabiliyor. İtalyan hükümeti bütün evrenin çaresi değildir. Özellikle İsrail’i durdurması gereken ABD’dir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz."

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu’ndaki aktivistlerin geçen ay hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra maruz kaldığı kötü muameleye dair İsrail’den resmi özür gelip gelmediği sorulan Tajani, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Dışişleri Bakanı'nın (kötü muameleyi) kınaması çok açıktı. Bu bir özür sayılır, sonra da yazılı bir özür yayınlayıp yayınlamayacaklarını göreceğiz, ancak bana göre tutumları çok açık." yanıtını verdi.


#Antonio Tajani
#İtalya
#ABD
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı için dikkat çeken hesap: Yeni rakam ortaya çıktı