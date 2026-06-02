Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD'li Müslüman aktivistin boykot kararı ülkeye girişini engelledi

ABD'li Müslüman aktivistin boykot kararı ülkeye girişini engelledi

21:272/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour
Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour

Canavar devlet İsrail, ABD'deki en etkili Müslüman aktivistlerden biri olarak kabul edilen Filistin asıllı Amerikalı Linda Sarsour'un ülkeye girişini yasakladı. Diaspora Bakanı Amichai Chikli tarafından alınan kararın gerekçesi olarak, Sarsour'un İsrail mallarını boykot faaliyetleri ve Gazze saldırıları karşıtı gösterileri gösterildi.

Tel Aviv yönetimi, İsrail mallarını boykota yönelik faaliyetleri ve katıldığı gösteriler nedeniyle Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un ülkeye girişine yasak getirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Sarsour'un ülkeye girişini yasaklama kararı aldığını aktardı.

Haberde, Chikli'nin, Sarsour'un ülkeye girişini İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail karşıtı boykot faaliyetleri ve gösteriler düzenlemesinden dolayı yasakladığı belirtildi.

'ABD'deki en etkili Müslüman aktivistlerden biri'

New York'ta Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sarsour, Müslüman Amerikalıların hakları, göçmen hakları, kadın hakları ve polis şiddetine karşı yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Sarsour, ABD'deki en etkili Müslüman aktivistlerden biri olarak kabul ediliyor.



#Linda Sarsour
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgesi alma ekranı açıldı: İşte tarihler ve giriş belgesi bilgileri