İsrail saldırısının 'hayatını kararttığı' Filistinli genç: Göz tedavisi için yurt dışına gitmek istiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 2 yıl önce düzenlediği saldırıda aldığı yara sonucu sağ gözünü kaybeden ve soluyla da kısmi şekilde görebilen Filistinli genç Hamza Haşşaş, tedavi olabilmek için yurt dışına çıkmayı bekliyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 20 yaşındaki Hamza Haşşaş, 2 yıl önceki İsrail saldırısını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

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