Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail saldırısının 'hayatını kararttığı' Filistinli genç: Göz tedavisi için yurt dışına gitmek istiyor

İsrail saldırısının 'hayatını kararttığı' Filistinli genç: Göz tedavisi için yurt dışına gitmek istiyor

12:084/06/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 2 yıl önce düzenlediği saldırıda aldığı yara sonucu sağ gözünü kaybeden ve soluyla da kısmi şekilde görebilen Filistinli genç Hamza Haşşaş, tedavi olabilmek için yurt dışına çıkmayı bekliyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 20 yaşındaki Hamza Haşşaş, 2 yıl önceki İsrail saldırısını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

#gazze
#göz
#şarapnel
#Bureyc Mülteci kampı
#Filistn
#Hamza Haşşaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kiralık konutların teslimine ne zaman başlanacak?