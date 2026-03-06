Samsun'da ‘app plaka’ paniği: Şoförler odası doldu taştı

Trafik düzenlemelerine yönelik kapsamlı bir değişiklik geçen hafta Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. Drift atma, app plaka kullanımı ve hız limitlerine varana kadar birçok maddeye ağır yaptırımlar uygulanacak. Çarşamba’da bulunan şoförler, yaptırımlara maruz kalmamak ve denetimlerde sıkıntı çekmemek için Çarşamba Şoförler Odası’nda yoğun kalabalık oluşturdu.

140 bin TL ödememek için kuyruk oluşturdular

Normal plakadan daha kalın yazı karakteri ile basılan ve sıkıntı oluşturan app plakalar, denetimlerde güvenlik güçlerine sorun çıkarıyor. Yeni gelen düzenlemeler ile birlikte app plaka kullanan araç sürücüleri, trafik kontrollerinde denetime takılmaları durumunda 140 bin TL para cezasına çarptırılacak. Araç sürücülerinin ikinci kez denetime yakalanmaları durumunda ise bu kez 280 bin TL ceza uygulanacak. Ceza yememek isteyen Çarşambalı sürücüler ise plakalarını değiştirmek için Çarşamba Şoförler Odası’nın önünde kuyruk oluşturdu.

"Kurallara uyacağız"

Yeni gelen düzenlemelere şoförlerden de destek geldi. Şoförler odasında plaka değiştirmek için bekleyen bir vatandaş, "Kural neyse uyacağız. Bizim can güvenliğimiz için kurallar var. Herkes üstüne düşeni yapsın. Uymayanlara da yaptırımlar uygulansın" ifadelerini kullandı.

Plaka değişimi

APP plaka kullanan araç sahiplerinin ceza almamak için plakalarını standart hale getirmesi gerekiyor. Bunun için sürücülerin öncelikle notere başvurarak "Plaka Basım Talep Belgesi" alması gerekiyor. Daha sonra bu belge ile şoförler odasına gidilerek eski APP plakalar teslim ediliyor ve yerine standart plaka bastırılıyor.

Yetkililer, sürücülerin denetimlerde sorun yaşamaması için plakalarını en kısa sürede yasal standartlara uygun hale getirmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.











