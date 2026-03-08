Yeni Şafak
Emniyet'ten APP plaka rehberi: 3 adımda değişim

08:268/03/2026, Pazar
Standart dışı APP plakalara 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi kararının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, "Plaka Değişim ve Uygunluk Rehberi" yayınladı.
Standart dışı APP plakalara 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi kararının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, "Plaka Değişim ve Uygunluk Rehberi" yayınladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından, standart dışı "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı araçlar için süre 1 Nisan'a kadar uzatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Plaka Değişim ve Uygunluk Rehberi" yayınladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla; 140 bin lira para cezası, sürücü belgesine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men edilmesi cezaları bu süreç içinde uygulanmayacak. Denetimler Standart dışı APP plakalara 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi kararının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, "Plaka Değişim ve Uygunluk Rehberi" yayınladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından, standart dışı "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı araçlar için süre 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de bu konuya ilişkin kamuoyunda oluşan kafa karışıklığını gidermek için harekete geçti. EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, son dönemde araç plakalarına ilişkin uygulamalar hakkında kamuoyunda çeşitli sorular ve bilgi kirliliği oluştuğunun görüldüğü ifade edildi. Bu nedenle hazırlanan "Yeni Plaka Değişim ve Uygunluk Rehberi" paylaşıldı.

EGM'nin yayınladığı rehberde APP plakalar için 3 adımda değişim aşamaları da yer aldı.

Açıklamada "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir:
1 - APP (Standart dışı) plaka kullanımı

Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin;

- Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması,

- Noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması,

- TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir.

2 - TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumunda araç sahipleri;

- Noterden plaka basım talep belgesi alarak,

- TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabilmektedir.

Açıklamanın devamı ise şöyle:

"Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir. Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler, 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

