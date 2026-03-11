MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürtlerin, İran’ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir gücün tetikçisi olmayacağını belirterek “Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir” dedi. Türk hava sahasına yönelen füzelere de tepki gösteren Bahçeli, hava sahasında yolunu kaybetmiş İHA veya füze görmek istemediklerini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede artan gerilime ilişkin değerlendirme yaptı. Kirli savaşın 11’inci gününde bilançonun gittikçe ağırlaştığına dikkat çeken Bahçeli, “İran’da rejim değişikliği hesabından stratejik ve askeri yeteneklerin imha edilmesine kadar sınır ve çerçevesi her seferinde güncellenen operasyonların bölgemizi ateşe attığı açık ve ortadadır” dedi.
TAHAMMÜL EDİLEMEZ
28 Şubat 2026 tarihinde, Minab kentinde bir okulun bombalanması sonucunda 175 çocuğun ölmesinin “tahammül edilemeyecek bir katliam” olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: “Orta Doğu’da Sünni-Şii husumetine çanak tutan emellere kapalı durmak, Müslümanım diyen herkes için hayat-memat konusudur.Bozgunculuğun davulunu çalanlar, sanal ihtilafların namlusunu tutanlar alçak kere alçaktır.”
ZULÜM PROJELERİNDE PİYON OLMAZ
“Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ve ortam yoklayan; bu sayede İran’ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürt kardeşlerimiz satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir. Kürtler onurlu, şerefli, yürekli, soylu ve sağduyulu bir halktır. Türk-Kürt kardeşliği üzerinde cephe açmanın, gedik oluşturmanın hesabıyla; İran’ın tarihi Türk kentlerini karıştırmanın, Türklerle Kürtleri çatıştırmanın arayış ve amacını kurgulayanlar, namertlerdir.”
Kasti olmadığına inanmak istiyoruz
- 4 ve 9 Mart’ta İran’da ateşlenen füzelerin Türk hava sahasında imha edildiğini hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi: “Bu tehlike saçan vakalarla ilgili İran İslam Cumhuriyeti’nin yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar, egemenlik haklarımıza gösterilen saygının telaffuz edilmesi elbette tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart 2026 tarihinde, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren yeni bir balistik mühimmatın gene NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi, bazı mühimmat parçalarının da Gaziantep’te boş arazilere düşmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Taciz, tahrik veya tertip olup olmadığını netleştirecek ülke İran İslam Cumhuriyeti’dir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek, duymak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.”