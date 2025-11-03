Mütalaa açıklandı: Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Özer ve avukatları hazır bulundu.





Mütalaa açıklandı: Elebaşı Öcalan’ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğu belirtildi.





Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Özer’in PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın genel talimatları uyarınca sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğunu, bu doğrultuda örgütün üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ile yoğun iletişim kurduğunu, Mersin’de örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiğini ve bu eğitimi bizzat verdiğini aktardı. Mütalaada, tanık anlatımlarıyla sabit olan PKK/KCK silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey mensuplarından Cemal Kavak’ın yardımıyla terör örgütü mensubu bir şahsın yurt dışına kaçmasını sağladığı, Cemal Kavak’ın talebi üzerine kırsala katılım sağlayacak örgüt mensupları için kullanılmak üzere yüklü miktarda parayı Cemal Kavak’a teslim ettiği ve çok sayıda örgüt mensubu şahıs ile yoğun ve sürekli HTS irtibatının bulunduğu kaydedildi.





15 yıla kadar hapis talebi





Açıklanan mütalaada, sanık Özer’in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesinde görev almak üzere görevlendirildiği, bu doğrultuda sanığın siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği, sanığın anlatılan şekilde silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle terör örgütünün üyesi konumunda bulunduğu aktarıldı. Mütalaada sanık Ahmet Özer’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.





Duruşma ertelendi





Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özer ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesi karar verdi. Heyet, mütalaanın verilmiş olması sebebiyle Özer hakkındaki ‘belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmederek duruşmayı 23 Ocak tarihine erteledi.





İddianameden





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır’da bulunan cezaevinde yapılan bir aramada ele geçirilen dokümanda, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında heyet tarafından şüpheli Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, ‘demokratik özerklik’ projesine katkı sunmak istediğini, bunu Öcalan’a ilettiklerini, Özer’in bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını örgüt liderinin kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini söylediğini ilettikleri anlatıldı.





