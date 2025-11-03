İki yıldır üzerinde çalışıyordu: Üniversite öğrencisi tek motorlu İHA tasarladı! Şu an için yerlilik oranımız yüzde 60'ın üzerinde

"Özellikle askeri alanlarında uçabilecek şekilde tasarlamaktayız"





GORA-L'ın askeri amaçlı tasarlandığını, tüm hava operasyonlarına uygun faaliyet yürütebilecek etkiye sahip olacağını vurgulayan Hasan, şöyle konuştu:





"Projemiz asıl olarak faydalı yük taşımada kullanılmak üzere geliştirmeye alınmıştır. İlerleyen süreçte özellikle savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli askeri kargo gibi faydalı yüklerin taşınmasında kullanmak istiyoruz. Elbette ki hava operasyonlarının tamamını kapsayacak şekilde tüm operasyon modlarına uygundur. Manevra kabiliyeti ve diğer faydalarının yanı sıra aynı zamanda uçuş süresi bakımından da etkindir. Ani manevralar yapabiliyor. Saliselik sürelerde tam tur atabiliyor. 4 motor ya da 8 motor kullanılan dronlara göre, güç tasarrufu konusunda güç tek motora yoğunlaştığı için daha uzun süreli kullanılabiliyor. Şu an için test aşamalarında yarım saatin üzerinde bir uçuş süresi kaydettik. İlerleyen süreçte pil ve çeşitli yakıt tipleri kullanımıyla bu süreyi daha da uzatmayı deneyeceğiz. Özellikle askeri, savunma ve savaş alanlarında uçabilecek şekilde tasarlamaktayız."