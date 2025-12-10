Yeni Şafak
Uyuşturucu soruşturması büyüyor: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

Uyuşturucu soruşturması büyüyor: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

12:2510/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair gözaltına alınan kişilerin listesini paylaştı. İşte aralarında HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu o liste...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler üzerine çalışma başlatıldı. Savcılık tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlenirken, soruşturmada adı geçen 8 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan kişiler şu şekilde açıklandı:

Mehmet Akif Ersoy

Elif Kılıç

Ufuk Tetik

Mustafa Manaz

Dilara Yıldız

Gizem Aybaktı

Ebru Gülan

Buse Öztay

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Savcılık, dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un ilk görüntüleri

10 Aralık, Çarşamba


#İstanbul
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#soruşturma
#Mehmet Akif Ersoy
