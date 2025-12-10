Uyuşturucu soruşturması büyüyor: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair gözaltına alınan kişilerin listesini paylaştı. İşte aralarında HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu o liste...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler üzerine çalışma başlatıldı. Savcılık tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlenirken, soruşturmada adı geçen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mehmet Akif Ersoy
Elif Kılıç
Ufuk Tetik
Mustafa Manaz
Dilara Yıldız
Gizem Aybaktı
Ebru Gülan
Buse Öztay
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Savcılık, dosyanın gizliliği nedeniyle soruşturma detaylarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.