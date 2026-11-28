Yapılan hesaplamalara göre Avrasya Tüneli, geride bıraktığı 10 yılda 208 milyon geçişe ev sahipliği yaptı ve toplamda 285 milyon saat zaman kazancı sağladı. Bu süreçte 339 bin ton yakıt tasarrufu sağlanırken, 6,4 milyon ağaca eşdeğer 162 bin ton emisyon azaltımı gerçekleşti. Toplam 778 milyon araç-kilometrelik yolculuk mesafesi azalması, kaza maliyetlerinin düşmesine de katkı sağladı. Bütün kazanımlar bir araya getirildiğinde 10 yılda Avrasya Tüneli’nin ekonomiye katkısı 3,1 milyar dolara ulaştı.

SAĞLADIĞI EN BÜYÜK KAZANÇ ZAMAN

Tünelin işletmeye alınışının 10. yılı vesilesiyle İstanbul’da düzenlenen “Geçmişle Geleceği Bağlamak: Zamanın Değeri” başlıklı zirvenin açılışında konuşan Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, tünelin İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap verme açısından üstlendiği görevden memnuniyet duyduklarını belirtti. Arıoğlu, “İlk yıllarda daha çok teknolojik yenilik, büyük altyapı yatırımı ve ulaşım alternatifi olarak değerlendirilen Avrasya Tüneli, bugün kullanıcıların gündelik hayatında zaman kazandıran ve yaşam kalitesine katkı sağlayan bir hizmet olarak öne çıkıyor. Kullanıcıya sağladığı en büyük kazanç, zaman” dedi.

10 ÜZERİNDEN 8,12 PUAN ALDI

10 yıl önce tünelin daha çok teknoloji, büyük mühendislik yatırımı gibi değerlerle anıldığına işaret eden Arıoğlu, bugün gelinen noktayı şöyle açıkladı: “Bu yıl, İstanbul’un 13 ilçesinde 1200 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz araştırmada tünelin gerekli görülme algısı 10 üzerinden 8,12 puan aldı. Bu sonuç, Avrasya Tüneli’nin artık yalnızca yeni nesil bir altyapı yatırımı olarak değil, İstanbul’un ulaşım kapasitesinin önemli bileşenlerinden biri olarak görüldüğünü gösteriyor. Onuncu yılımızda ortaya çıkan tablo, projenin toplumsal anlamının mühendislik başarısından gündelik yaşamın somut ihtiyaçlarına doğru genişlediğini gösteriyor.”

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