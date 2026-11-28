Türkiye, ABD'nin yaptırım baskısını artırdığı bir dönemde İran ile doğal gaz ticaretini sürdürme kararı aldı. BOTAŞ ile İran Ulusal Gaz Şirketi arasında yapılan anlaşma, 2032 yılına kadar uzatıldı. Varılan yeni anlaşma, Ankara'nın tedarik kaynaklarını çeşitlendirme ve uygun maliyetli gaz sağlama hedeflerini destekliyor.

EN BÜYÜK 4. TEDARİKÇİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verileri, Türkiye'nin son yıllarda tedarik portföyünü genişlettiğini gösteriyor. Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'nin en büyük ikinci doğal gaz tedarikçisi konumundaki İran, 2025'te dördüncü sıraya geriledi. Geniş rezervlere sahip olan İran, ürettiği gazın büyük bölümünü iç pazarda kullanıyor; kalan kısmı ise ağırlıklı olarak Türkiye ve Irak'a gönderiyor. Boru hattı ihracatı, İran ekonomisi için kritik bir gelir kalemi olmaya devam ediyor.

DAHA UYGUN MALİYETLİ

ABD'nin İran'ın güney limanlarına yönelik ablukası nedeniyle petrol sevkiyatlarının büyük ölçüde aksadığı bir süreçte, boru hattı gaz satışları Tahran için daha da fazla önem taşıyor. FGE NexantECA danışmanlık şirketinin Gaz ve LNG Arz Analitiği Direktörü Siamak Adibi, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin devam etmesinin Tahran açısından değer taşıdığını vurguladı. Adibi'ye göre boru hattıyla Türkiye'ye taşınan gaz, fiyatların sert yükseldiği LNG'ye kıyasla daha uygun maliyetli seçenekler sunabiliyor. Anlaşmanın uzatılması, Türkiye'nin maliyet avantajını korumasına ve LNG piyasasındaki dalgalanmalara karşı alternatif bir kaynağa dayanmasına katkı sağlayabilir.

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TELAFİ SEVKİYATI SÜRDÜ

Türkiye ile İran arasındaki önceki anlaşmanın süresi dolmasına rağmen, geçmiş sözleşme döneminde ödemesi yapıldığı halde teslim edilmeyen gazın telafisine yönelik sevkiyatlar devam etti. Telafi hacimleri olarak adlandırılan miktarların teslimatı, iki ülke arasındaki gaz akışının kesintisiz sürmesine imkan tanıdı. Öte yandan Tahran, doğal gazın bölge ülkelerine taşınması ve ticaretinin geliştirilmesi amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan ile de görüşmeler yürütüyor. İran Petrol Bakan Vekili Hamid Bovard, ay başında yaptığı açıklamada iki ülkeyle temasların sürdüğünü bildirmişti.

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