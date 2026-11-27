2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri kabul edildikten sonra Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Komisyonda kabul edilen 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 14, 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ise 7 maddeden oluşuyor.

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AK Parti imzalı 4 önerge kabul edildi

2027 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 4 önerge kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerinde kabul edilen, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için Bakanlığın bütçesine 33 milyar lira ödenek ilave edilmesine yönelik önerge dolayısıyla, kabul edilen 3 önergeyle 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilgili cetvelleri düzenlendi.

Diğer önergeye göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 1000 megavat ve üzeri kapasiteye sahip yüksek gerilim doğru akım dönüştürücü merkezi ve iletim hattı projeleri ile elektrik iletimine yönelik deniz altı tünel ve kablo projeleri, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükmünde yer alan yüzde 10 asgari yatırım ödeneği şartından istisna tutulacak.

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Böylece yatırımların zamanında başlatılması, yıllık ödeneklerin iş programları ve ödeme takvimleriyle uyumlu olarak belirlenmesi ve yatırım bütçesinin etkin kullanılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yılmaz: Bunlar yol gösterici tartışmalardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, 21 Ekim'de başlayan bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında 21 birleşim boyunca büyük bir özveriyle çalışıldığını belirtti.

Yılmaz'a göre bu çalışmalar, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda 230 kamu kurumunun bütçesini, 228 kamu kurumunun kesin hesabını ve 228 Sayıştay Raporu'nu kapsadı.

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Yılmaz, hem Türkiye'de hem dünyada bütçelerin çok fazla değişikliğe uğramadan kabul edildiğini anlattı ve şöyle devam etti:

"Önemli olan bu süreçte yapılan tartışmalardır. Özellikle politika tartışmalarıdır. Bunlar yol gösterici tartışmalardır. Her toplumda iktidar var ama demokrasilerde muhalefet de var. Muhalefet son derece kıymetlidir. Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğumuzu ve değer verdiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Belki bu bütçenin rakamlarında çok fazla değişiklik olmayabilir ama yapıcı eleştiriler hem bürokrasi hem siyaset için yol göstericidir. Birçok bürokrat arkadaşımız eminim burada belli notlar aldılar. Birçok bakanlıktan arkadaşımız, yine bakanlarımız, bizler notlar aldık. Bunlar ülkemize bir katkı olarak mutlaka değerlendirilecektir."

Yılmaz'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Yılmaz, bütçe hazırlık sürecine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bütçeye verdikleri destek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı'ndaki siyasi partilere de teşekkür etti.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin 9'uncu, AK Parti hükümetlerinin 25'inci bütçesine ilişkin nihai karar Genel Kurul görüşmelerinin ardından Yüce Meclisimizce verilecektir. 2027 yılı bütçemizin milletimizin refahına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Muş: 21 birleşimde, 66 oturumda yaklaşık 212 saatlik bir mesai yapıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 21 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun komisyon aşamasının bugün sona erdiğini söyledi.

Komisyonun toplam 38 gün çalıştığını dile getiren Muş, "21 birleşimde, 66 oturumda yaklaşık 212 saatlik bir mesai yapıldı. Bu görüşmelerde komisyon üyeleri dahil 261 milletvekilimizin 1433 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclis'teki milletvekillerimizin yaklaşık yarısı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak görüşlerini ifade etmişlerdir." diye konuştu.

Muş, nezaket içerisinde yürütülen müzakereler ve tartışmalar için milletvekillerine teşekkür etti. 2027 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde de bulundu.

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