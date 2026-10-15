Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
İki günde 40,5 milyar TL ödeme

İki günde 40,5 milyar TL ödeme

Uğur Duyan
04:00, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İki günde 40,5 milyar TL ödeme
Fotoğraf: Arşiv

Tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınarak kabul edildi. Fonzedelere hafta sonuna kadar 40,5 milyar lira daha ödeme yapılması beklenirken, düzenlemeyle yaklaşık 350 bin yatırımcının net yatırım tutarlarının iade edilmesi hedefleniyor.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi dün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin haftaya yapılması bekleniyor. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, “Ödemeler, fonların yalnızca kendi mal varlığından, hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura milletimize değil zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir” dedi. Aksu, hafta sonuna kadar 40,5 milyar liralık ödemenin daha fonzedelere yapılacağı bilgisini verdi.

350 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

Yatırımcıların alacaklarının hesaplanmasında net yatırım tutarının esas alınacağını belirten Aksu, bu tutarın yatırımcının fona fiilen koyduğu para ile fondan çektiği tutarlar üzerinden hesaplanacağını ifade etti. Net yatırım tutarının tasfiye tarihine kadar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle, nihai tasfiye süreci tamamlanmadan yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Aksu, mevcut nakdin yetersiz olması durumunda ödemelerin küçük yatırımcılardan başlanarak gerçekleştirileceğini belirtti. Aksu, yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İADELERDE HESAP DEĞİŞTİ

AK Parti'nin verdiği önergelerle, teklifin üç maddesinde değişikliğe gidildi. İlk iki değişiklikle, MKK, Takasbank ve diğer kurumların kayıtları karşılaştırılarak parasını geri alacak kişiler ve alacakları tutar netleştirilecek. Böylece ödemelerin doğru kişilere yapılması sağlanacak. Hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilecek. Üçüncü değişiklikle, SPK kanununun ilgili maddelerinde belirlenen piyasa bozucu eylemlerle, bilgi suistimali yapmak ve dolandırıcılıkla olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paraların hesaplama yöntemi değiştiriliyor. Teklifin ilk halinde bu kişilerin ne kadar para iade edeceği hesaplanırken, tasfiyesine karar verilen fonlarda ödeme emsal tutar üzerinden yapılacaktı. Ancak AK Parti'nin verdiği önergeyle hesaplamada TÜFE ve Yİ-ÜFE'deki değişim oranlarının ortalaması dikkate alınacak. Hesabın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları SPK belirleyecek.

ÖNCE KAMERALARI BANTLADILAR ŞİMDİ GÖZLERİ

Halk TV’ye kayyum atanması ve gözaltı kararları TBMM’ye taşındı. Yeni Parti milletvekilleri kararı siyah bantla protesto etti. Komisyonda konuşan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kararın zamanlamasına tepki gösterdi. Yeni Parti’nin protestosu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinin bir otelde güvenlik kameralarını bantlamasını anımsattı. Bantlama olayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelmiş ve kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

29 ÜLKEDEN 48 AYRI TALEP

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu tasfiye sürecinde TMSF ve saklamacı kuruluşların görev almasına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Hatipoğlu, MASAK’ın fon soruşturması kapsamında 29 ülkeden 48 ayrı talepte bulunduğunu bildirdi. Taleplerin 278 gerçek ve tüzel kişinin hesap ve mal varlıklarına ilişkin bilgileri kapsadığını belirten Hatipoğlu, yurt dışındaki varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Şimşek, bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim’de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.


'Fon yasa teklifi' komisyondan geçti: Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak
Ekonomi
'Fon yasa teklifi' komisyondan geçti: Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak
İadelerde hesap değişti
Ekonomi
İadelerde hesap değişti
Fon Kurulu beşinci kez toplandı: 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı
Ekonomi
Fon Kurulu beşinci kez toplandı: 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı
Başlıklar :fon soruşturmasıtasfiyekanun teklifiTBMM
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026