İki günde 40,5 milyar TL ödeme

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi dün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin haftaya yapılması bekleniyor. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, “Ödemeler, fonların yalnızca kendi mal varlığından, hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura milletimize değil zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir” dedi. Aksu, hafta sonuna kadar 40,5 milyar liralık ödemenin daha fonzedelere yapılacağı bilgisini verdi.

350 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

Yatırımcıların alacaklarının hesaplanmasında net yatırım tutarının esas alınacağını belirten Aksu, bu tutarın yatırımcının fona fiilen koyduğu para ile fondan çektiği tutarlar üzerinden hesaplanacağını ifade etti. Net yatırım tutarının tasfiye tarihine kadar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle, nihai tasfiye süreci tamamlanmadan yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Aksu, mevcut nakdin yetersiz olması durumunda ödemelerin küçük yatırımcılardan başlanarak gerçekleştirileceğini belirtti. Aksu, yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İADELERDE HESAP DEĞİŞTİ

AK Parti'nin verdiği önergelerle, teklifin üç maddesinde değişikliğe gidildi. İlk iki değişiklikle, MKK, Takasbank ve diğer kurumların kayıtları karşılaştırılarak parasını geri alacak kişiler ve alacakları tutar netleştirilecek. Böylece ödemelerin doğru kişilere yapılması sağlanacak. Hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilecek. Üçüncü değişiklikle, SPK kanununun ilgili maddelerinde belirlenen piyasa bozucu eylemlerle, bilgi suistimali yapmak ve dolandırıcılıkla olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paraların hesaplama yöntemi değiştiriliyor. Teklifin ilk halinde bu kişilerin ne kadar para iade edeceği hesaplanırken, tasfiyesine karar verilen fonlarda ödeme emsal tutar üzerinden yapılacaktı. Ancak AK Parti'nin verdiği önergeyle hesaplamada TÜFE ve Yİ-ÜFE'deki değişim oranlarının ortalaması dikkate alınacak. Hesabın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları SPK belirleyecek.

ÖNCE KAMERALARI BANTLADILAR ŞİMDİ GÖZLERİ

Halk TV’ye kayyum atanması ve gözaltı kararları TBMM’ye taşındı. Yeni Parti milletvekilleri kararı siyah bantla protesto etti. Komisyonda konuşan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kararın zamanlamasına tepki gösterdi. Yeni Parti’nin protestosu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibinin bir otelde güvenlik kameralarını bantlamasını anımsattı. Bantlama olayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelmiş ve kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

29 ÜLKEDEN 48 AYRI TALEP

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu tasfiye sürecinde TMSF ve saklamacı kuruluşların görev almasına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Hatipoğlu, MASAK’ın fon soruşturması kapsamında 29 ülkeden 48 ayrı talepte bulunduğunu bildirdi. Taleplerin 278 gerçek ve tüzel kişinin hesap ve mal varlıklarına ilişkin bilgileri kapsadığını belirten Hatipoğlu, yurt dışındaki varlıkların tespiti ve Türkiye’ye geri kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Şimşek, bakanlığın Teftiş Kurulunu 2 Ekim’de ön inceleme yapmak üzere ivedilikle görevlendirmişti.

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