Fon Kurulu beşinci kez toplandı: 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı

Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.

43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödendi

İletişim Başkanlığının toplantıya ilişkin paylaşımında yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapıldı.

Üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu üç şirketin yönettiği toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye yönelik, toplam 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olması öngörülüyor.

Tasfiye sürecine ilişkin kanun teklifi TBMM’de

Öte yandan, Fon Kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi, 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan teklifin, 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öngörülüyor.

Diğer 65 fon için ara ödeme hedefi

TBMM gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından, tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor.

Böylece üç portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra, diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenlemenin ardından hızlandırılması planlanıyor.