Gaziantep'te bir hindi telef olan dişisini dakikalarca kaldırmaya çalıştı

Ataşehir'de bir markette yangın çıktı

İstanbul Ataşehir'de 2 katlı iş yerinin giriş katında yer alan markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çevresini kaplarken, yangın yoğun dumana neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İş yerinin üst katında mahsur kalanlar çatı katından bir alt kata kendi imkanlarıyla inerken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, alevlerin iş yerini kaplaması ve yangın sırasında mahsur kalan bazı vatandaşların binanın çatısından alt kata inmeye çalışmaları yer aldı.