16:05, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:16, 19/10/2026, Pazartesi
Gaziantep'te bir hindi telef olan dişisini dakikalarca kaldırmaya çalıştı
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde erkek hindinin telef olan dişi hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştığı anlar yürek burktu. Defalarca dişi hindiyi dürterek tepki vermesini bekleyen erkek hindinin çabaları sonuçsuz kalırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DAKİKALARCA UYANDIRMAYA ÇALIŞTI
Olay, İslahiye ilçesindeki bir bağ evinde yaşandı. İddiaya göre, bağ evinde bulunan dişi hindi telef oldu. Dişi hindinin hareketsiz kaldığını gören erkek hindi, bir an olsun yanından ayrılmadı. Dişi hindiyi defalarca gagasıyla dürterek uyandırmaya çalışan erkek hindinin çabaları dikkat çekti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Erkek hindinin telef olan dişi hindinin başında dakikalarca beklediği ve onu uyandırmak için gösterdiği çaba, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.