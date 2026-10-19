Sultangazi'de bir çift rüzgar devirmesin diye park ettikleri aracın yanında duran trafik levhasını söktü
Sultangazi’de otomobilini yol kenarına park eden bir sürücü ve eşi, rüzgardan sallanan ve araçlarının üzerine devrileceğinden endişe ettikleri yaya geçidi uyarı levhasını yerinden söktü. Çiftin o anları güvenlik kamerasına yansırken, sökülen levha belediye ekipleri tarafından yeniden yerine sabitlendi.
İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Yol kenarına otomobilini park eden bir sürücü ve eşi, araçlarının hemen yanında bulunan ve rüzgarın etkisiyle sallanan yaya geçidi uyarı levhasını fark etti.
Sallanan levhanın rüzgar nedeniyle araçlarının üzerine düşerek maddi hasar oluşturabileceğini düşünen çift, ilginç bir yönteme başvurdu. Yanındaki eşinin desteğiyle harekete geçen sürücü, yaya geçidi uyarısını içeren trafik levhasını zorlayarak yerinden söktü. Çiftin araçlarını koruma amacıyla sergilediği bu anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.