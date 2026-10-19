Boğazına kuru yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezdiği sırada yediği kuru yemişler nefes borusuna kaçan KOAH hastası yaşlı adam, çevredeki vatandaşların Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Yaşlı adamın ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Kiliseyi ziyaret eden KOAH hastası yaşlı bir vatandaş, çıkışa doğru ilerlediği esnada yediği kuru yemişlerin nefes borusuna kaçması sonucu aniden fenalaştı.
Boğazına kaçan yiyecek nedeniyle bir anda nefessiz kalan ve dengesini kaybederek yere düşmek üzere olan yaşlı adamı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Durumun ciddiyetini anlayan duyarlı vatandaşlar, zaman kaybetmeden "Heimlich" manevrasını uygulamaya başladı.
Çevredekilerin soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği dakikalarca süren Heimlich müdahalesinin ardından nefes borusunu tıkayan kuru yemiş parçaları dışarı atıldı. Yeniden rahatça nefes almaya başlayan yaşlı adamın sırtı sıvazlandı ve su içirilerek kendine gelmesi sağlandı.