İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 38 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak, Başvuruları Başladı Mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için bekleyiş sürerken, İŞKUR üzerinden yapılması beklenen sürekli işçi alımına ilişkin gelişmeler de adayların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı sona ermeden hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını açıklamasının ardından kamuya girmek isteyen binlerce kişi başvuru takvimini araştırmaya başladı. Özellikle hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, yeni alımda hangi meslek gruplarına yer verileceğini öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun personel alımına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklaması, ilan beklentisini artırdı. Ancak adayların merak ettiği başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı ve kadro şartları henüz netleşmiş değil. İŞKUR sürekli işçi alımının hangi tarihte başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı da araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı? Hangi kadrolarda personel alınacak? İşte 2026 yılına ilişkin son gelişmeler...