Bayburt’un Merkez ilçesine bağlı Yaylalar köyünde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 derece olarak kaydedildi.
Ölçümlerde Bayburt Kop Kayak Merkezi’nde sıfırın altında 15,2, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 14,9 ve Taşçılar köyünde 13,3 derece sıcaklık ölçüldü.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’deki birçok yerleşim yerinde de gece sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar geriledi.
Öte yandan Bayburt’ta etkili olan dondurucu soğukların özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
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