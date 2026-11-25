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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde girişimci Adem Budak, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle, babasının 10 yıl önce arazisinde yaptırdığı ancak iş gücü bulamaması gibi çeşitli nedenlerle işletemediği 200 büyükbaş kapasiteli tesisi faaliyete geçirdi.

Aydıntepe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda sahiplerine, atıl vaziyetteki besi çiftliğinin de üretime alınması için sağlanabilecek krediler hakkında bilgi aktarıldı.

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Sübvansiyonlu kredi ile 75 büyükbaş alındı

Adem Budak, babası Ahmet Budak'ın Yakutiye Mahallesi'ndeki arazisinin 9 dönümü üzerinde yaptırdığı ancak işletemediği tesisi, "Büyükbaş Hayvan Besiciliği Projesi" kapsamındaki sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanarak faaliyete geçirmeye karar verdi.

Bakanlık tarafından sağlanan kredi desteğiyle 75 büyükbaş hayvan satın alan 36 yaşındaki Budak, besi çiftliğini bu yıl eylül ayında işletmeye başladı.

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, babasının 10 yıl önce yaptırdığı ancak atıl kalan 200 baş kapasiteli besi çiftliğini Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle faaliyete geçiren Adem Budak, iş makinesiyle ahırda temizlik yapıyor.

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 10 yıl atıl kalan 200 baş kapasiteli besi çiftliği, Tarım ve Orman Bakanlığı kredi desteğiyle girişimci Adem Budak tarafından faaliyete geçirildi.

Budak, ailenin hayvancılık geçmişini anlattı

Ailesinin kentte uzun yıllardır hem hayvancılıkla hem de ticaretle uğraştığını söyleyen Adem Budak, tesisin atıl vaziyette kaldığını belirtti.

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Budak, babasının 10 yıl önce büyük umutlarla, bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle 200 büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliği yaptırdığını ancak faaliyete geçiremediğini anlattı.

Tesisi faaliyete geçirmelerini sağlayacak imkanları öğrenince harekete geçtiklerini vurgulayan Budak, "Yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak adına bu yola çıktım. Devletimizin genç çiftçilere sağladığı imkanlarla burayı faaliyete geçirdik. 200 baş kapasiteli işletmemizde şu anda halihazırda 75 besi danasıyla faaliyetimizi sürdürüyoruz." dedi.

Besiciliğin zor olduğunu ancak işini severek yaptığı için tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirten Budak, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar esnaflık yaptım halen yapıyorum ama tarım ve hayvancılık bizde ata, dede mesleği. Biz son jenerasyon olarak ara verdik ama şimdi yeniden özümüze dönüyoruz. Babamla birlikte şu anda işletmede hayvancılığa başladık. Ülkemiz adına üretime katkıda bulunduğumuz için de ayrıca mutluyum."

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Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 10 yıl atıl kalan besi çiftliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı kredi desteğiyle 75 büyükbaş hayvan besleniyor.

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde girişimci Adem Budak, babasının 10 yıl önce yaptırdığı atıl besi çiftliğini Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle faaliyete geçirdi.

Baba, oğlunun kararını anlattı

Tesisi kuran 75 yaşındaki Ahmet Budak ise geçmişte ailece hayvancılıkla uğraştıklarını, ancak 2016'da yaptırdığı tesiste üretime bir türlü başlayamadığını söyledi.

Oğlunun hayvancılık yapmak istemesine sevinen Ahmet Budak, şunları kaydetti:

"10 yıl burası boş kaldı, hayvancılık yapamadık. Bu yıl oğlum hayvancılık yapmak istediğini söyledi, ben de ona 'Sen ineğin kuyruğunu tanımıyorsun nasıl yapacaksın?' diye sordum. İnat etti, 'İlla yapacağım' dedi ve sonuç olarak 70'in üzerinde hayvan aldık. Bizim ata, dede mesleğimiz, inşallah başarılı olur."

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Aydıntepe'de 10 yıl atıl kalan besi çiftliğini Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle faaliyete geçiren Adem Budak, 75 büyükbaş hayvanla üretime başladı

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 10 yıl atıl kalan besi çiftliğini devlet desteğiyle faaliyete geçiren Adem Budak ve babası Ahmet Budak.

Bayburt, besi havzası iller arasında yer alıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da ilçede yıllardır atıl duran tesisin üretime kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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Köksal, Bayburt'un Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen "besi havzası" iller arasında yer aldığının altını çizerek her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

Tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Köksal, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 200 baş kapasiteli işletme, genç üreticimiz Adem Budak'ın gayretiyle yeniden üretime geçti. Şu anda 75 erkek besi danasıyla üretim devam ediyor. Biz de müdürlük olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın üretimi güçlendirme hedefleri doğrultusunda üreticimizin yanında olduk. Asıl güzel olan ise yıllar önce yapılan yatırım, bugün genç bir üreticimizin emeğiyle yeniden hayat buluyor. Adem kardeşimize hayırlı ve bereketli bir üretim diliyoruz."

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 10 yıl atıl kalan, girişimci Adem Budak'ın Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle faaliyete geçirdiği besi çiftliği.

Beşir Kelleci Anadolu Ajansı Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, babasının 10 yıl önce yaptırdığı ancak işletemediği 200 büyükbaş kapasiteli besi çiftliği, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteğiyle girişimci Adem Budak tarafından faaliyete geçirildi.

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