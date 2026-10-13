Anthropic’in geçen ay yayımladığı rapora göre Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grup, Claude’u kullanarak üç ayrı silah geliştirme programı yürüttü. Söz konusu grubun Husiler olduğu değerlendiriliyor.

Mühendislerin yerine yapay zekâ kullandılar

Raporda, Claude Code’un insan yazılım mühendislerinin yerine kullanılarak uçan araçları yönlendiren ve dengede tutan yazılımların geliştirilmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Dailymail'de yer alan habere göre yapay zekâ; konum tahmini, kontrol ayarlarının düzenlenmesi ve yazılımın test edilmesi gibi süreçlerde kullanıldı.

İddialara göre sistem, savaş başlıkları hedeflerini ıskaladığında isabet oranını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılmasına da yardımcı oldu. Böylece yapay zekâ, füze sistemlerinin yönlendirme ve kontrol kabiliyetlerinin geliştirilmesinde rol oynadı.

Üç ayrı silah programı yürüttüler

Anthropic’in raporunda, Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren grubun üç farklı program üzerinde çalıştığı aktarıldı. Bunlar arasında son aşamada hedefe yönelen güdümlü roket, 2 bin 400 kilometreden fazla menzile ulaşması hedeflenen çok aşamalı balistik füze ve hipersonik süzülme aracı içeren bir füze varyantı yer aldı.

Şirket, güvenlik önlemlerinin taleplerin önemli bölümünü engellediğini ancak grubun farklı yöntemlerle bazı kontrolleri aşmayı başardığını bildirdi. Faaliyetlerin farklı oturumlara bölünerek sürdürüldüğü belirtildi.

Deneme atışı başarısız oldu

Rapora göre grup, güdümlü bir roketin deneme atışını gerçekleştirdi ancak testin başarısız olduğu değerlendirildi. Grup, atıştan birkaç saat sonra Claude’a dönerek başarısızlığın nedenini anlamaya çalıştı.

Anthropic, grubun operasyonel olarak kullanılabilecek bir silahı başarıyla sahaya sürdüğüne ilişkin kanıt bulunmadığını vurguladı. Bununla birlikte grubun, Claude’a veya MATLAB gibi mühendislik yazılımlarına ihtiyaç duymadan çalışabilen bir simülasyon aracı geliştirdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan’daki saldırılar endişeyi artırdı

Daily Mail’in haberinde, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının ardından ülkenin güvenlik yetkililerinin füze başlıklarının menzili ve isabet kabiliyeti karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Haberde ayrıca Suudi Arabistan’ın enerji tesisleri ve havalimanlarına yönelik saldırılara ciddi karşılık verme tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

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