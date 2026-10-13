Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Husilerin yeni silahı: Yapay zekâ

Husilerin yeni silahı: Yapay zekâ

Lokman Özdemir
12:04, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:19, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Husilerin yeni silahı: Yapay zekâ
Husiler füze geliştirmek için Claude yapay zekasını kullandı: Hedefi ıskalayan füze kendini düzeltiyor

Suudi Arabistan’a yönelik ölümcül füze saldırılarıyla gündeme gelen Husilerin, roket ve balistik füze geliştirmek için Anthropic’in Claude yapay zekâ sisteminden yararlandığı öne sürüldü. ABD merkezli şirketin raporu, yapay zekânın silah geliştirme süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Anthropic’in geçen ay yayımladığı rapora göre Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grup, Claude’u kullanarak üç ayrı silah geliştirme programı yürüttü. Söz konusu grubun Husiler olduğu değerlendiriliyor.

Mühendislerin yerine yapay zekâ kullandılar

Raporda, Claude Code’un insan yazılım mühendislerinin yerine kullanılarak uçan araçları yönlendiren ve dengede tutan yazılımların geliştirilmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Dailymail'de yer alan habere göre yapay zekâ; konum tahmini, kontrol ayarlarının düzenlenmesi ve yazılımın test edilmesi gibi süreçlerde kullanıldı.

İddialara göre sistem, savaş başlıkları hedeflerini ıskaladığında isabet oranını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılmasına da yardımcı oldu. Böylece yapay zekâ, füze sistemlerinin yönlendirme ve kontrol kabiliyetlerinin geliştirilmesinde rol oynadı.

Üç ayrı silah programı yürüttüler

Anthropic’in raporunda, Yemen’in kuzeyinde faaliyet gösteren grubun üç farklı program üzerinde çalıştığı aktarıldı. Bunlar arasında son aşamada hedefe yönelen güdümlü roket, 2 bin 400 kilometreden fazla menzile ulaşması hedeflenen çok aşamalı balistik füze ve hipersonik süzülme aracı içeren bir füze varyantı yer aldı.

Şirket, güvenlik önlemlerinin taleplerin önemli bölümünü engellediğini ancak grubun farklı yöntemlerle bazı kontrolleri aşmayı başardığını bildirdi. Faaliyetlerin farklı oturumlara bölünerek sürdürüldüğü belirtildi.

Deneme atışı başarısız oldu

Rapora göre grup, güdümlü bir roketin deneme atışını gerçekleştirdi ancak testin başarısız olduğu değerlendirildi. Grup, atıştan birkaç saat sonra Claude’a dönerek başarısızlığın nedenini anlamaya çalıştı.

Anthropic, grubun operasyonel olarak kullanılabilecek bir silahı başarıyla sahaya sürdüğüne ilişkin kanıt bulunmadığını vurguladı. Bununla birlikte grubun, Claude’a veya MATLAB gibi mühendislik yazılımlarına ihtiyaç duymadan çalışabilen bir simülasyon aracı geliştirdiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan’daki saldırılar endişeyi artırdı

Daily Mail’in haberinde, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının ardından ülkenin güvenlik yetkililerinin füze başlıklarının menzili ve isabet kabiliyeti karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Haberde ayrıca Suudi Arabistan’ın enerji tesisleri ve havalimanlarına yönelik saldırılara ciddi karşılık verme tehdidinde bulunduğu aktarıldı.


Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem
Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı
Dünya
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı
Kabine yarın toplanıyor: Masada üç kritik başlık var
Gündem
Kabine yarın toplanıyor: Masada üç kritik başlık var

Başlıklar :husileryemenyapay zekaclaude
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026