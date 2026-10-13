Numan Kurtulmuş İtalya’da Türkiye’nin mesajlarını verecek
12:28, 13/10/2026, Salı
DHA
Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için İtalya’ya gidiyor. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve yeni bir uluslararası düzenin inşasına ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını anlatması bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına katılacak.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14-16 Ekim tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansına katılacak.
Konferansta, ‘Dirençli Demokrasiler: Hibrit Tehditlere Karşı Birlikte’, ‘Yapay Zeka ve İşgücü Piyasası’ ile ‘Kurallara Dayalı Uluslararası Düzenin Yenilenmesi - Çağdaş Krizlere Yanıt Vermede Parlamentoların Rolü’ başlıklı oturumlar yapılacak. Konferansta katılımcılara hitap edecek olan Kurtulmuş'un, küresel ve bölgesel krizlere yönelik Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını aktarması, dünyadaki kriz ve çatışmalara çözüm üretebilecek yeni, adil bir küresel mimarinin inşa edilmesine ilişkin çağrısında bulunması bekleniyor. Kurtulmuş’un, konferans marjında İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ve İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa’nın yanı sıra bazı ülkelerin parlamento temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kurtulmuş, ayrıca Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğinde Türk toplumuyla da bir araya gelecek.
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