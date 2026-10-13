AJet’ten yurt içi uçuşunda yüzde 30 indirim kampanyası
AJet, Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümüne özel yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. İndirimli biletler bugün saat 23.59’a kadar alınabilecek; uçuşlar ise 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 arasında gerçekleştirilecek.
AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.
Yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 indirim
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt seferleri kapsayan kampanya kapsamında biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
İndirim koduyla bugün son gün
Yolcular, indirimli biletleri bugün saat 23.59'a kadar “ESBDOM30” kodunu kullanarak AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.
Uçuş tarihleri belli oldu
Kampanya kapsamında alınan biletler, 7 Aralık 2026 ile 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki direkt uçuşlarda geçerli olacak. Ancak 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 ile 22 Ocak-7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanyaya dahil edilmeyecek.
Koltuk seçiminde de indirim
Ankara'dan yurt içinde en fazla noktaya sefer düzenleyen hava yolu şirketi AJet'in kampanyası kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.