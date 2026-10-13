Havalimanında şüpheli hareketler ele verdi: Midelerinden 60 kapsül uyuşturucu çıktı

68 yıllık eşini görünce hastalığını unuttu ayağa kalkıp sarıldı: O anlar yürekleri ısıttı

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan ve huzursuz bacak sendromu nedeniyle yardımsız adım dahi atamayan 87 yaşındaki adam, 2 aylık tedavinin ardından yatağa bağımlı halde eve dönen 68 yıllık hayat arkadaşını görünce hastalığını unutup ayağa kalktı. Evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda güçlükle de olsa yürüyerek can yoldaşına sarılan yaşlı adamın o görüntüsü yürekleri ısıttı.