Pakistan'da okul çatısı çöktü: Can kaybı 35'e yükseldi
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bir özel okulun çatısının çökmesi sonucu facia yaşandı. Lady Reading Hastanesi yetkilileri, feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini ve yaşamını yitirenlerin 34’ünün çocuk olduğunu bildirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okul sahibi gözaltına alındı.
Hayber Pahtunhva eyaletinin merkez kenti Peşaver'de faaliyet gösteren Al Khair adlı özel okulda meydana gelen faciada acı bilanço ağırlaşıyor.
Lady Reading Hastanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre, olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e, yaralı sayısı ise 50'ye ulaştı.
Yaşamını yitirenlerin 34'ünün derste olan küçük öğrenciler olduğu duyuruldu.
ÜST KATIN ÇATISI DERSLİKLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Arama-kurtarma yetkililerinden alınan bilgiye göre kaza, binanın üst katındaki çatının büyük bir gürültüyle çökmesi sonucu gerçekleşti.
Çöken ağır beton ve moloz yığınları alt katta derse devam eden öğrencilerin üzerine yıkıldı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı.
OKUL SAHİBİ GÖZALTINDA
Faciaya yol açan bina yapısındaki ihmaller ve kural ihlalleri şüphesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.
Çatısı çöken Al Khair özel okulunun sahibi gözaltına alınırken, binanın ruhsat durumu ve inşaat kalitesine ilişkin geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.