Kasım ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: Benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli modeller tek tek sıralandı

Kasım 2026 en ucuz sıfır otomobil fiyatları, yeni araç satın almak isteyenlerin gündeminde öne çıktı. Türkiye otomobil pazarında benzinli, dizel, elektrikli, hibrit, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit ve LPG'li modellerin başlangıç fiyatları karşılaştırılırken en uygun fiyatlı araçlar da belli oldu. Açıklanan listeye göre Dacia Logan, 1 milyon 328 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla en ucuz sıfır otomobil olarak öne çıktı. Elektrikli otomobil almak isteyenlerin araştırdığı modeller arasında ise Hyundai Inster dikkat çekti. Farklı motor ve yakıt seçeneklerine sahip araçları karşılaştıran tüketiciler, bütçelerine uygun sıfır kilometre otomobilleri belirlemek için markaların güncel fiyat listelerini inceliyor. Özellikle giriş seviyesi modellerin fiyatları, otomobil tercihinde belirleyici başlıklardan biri haline geldi. Peki, Kasım 2026'da Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri? Benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit araçların başlangıç fiyatları ne kadar? İşte yakıt türüne göre en uygun fiyatlı sıfır otomobil modelleri...