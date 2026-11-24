RAMS Park’ın yenilenen zemini, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray’ın Aston Villa’yı konuk edeceği karşılaşma öncesinde ilk kez sahneye çıkıyor.
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.
Yenileme çalışmaları yetiştirilememişti
Sarı-kırmızılı ekip, milli maç arasında başlatılan yenileme çalışmalarının yetiştirilememesi nedeniyle Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Samsunspor müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynamıştı.
Aston Villa maçı öncesinde zeminde düzelmeler dikkat çekerken, zeminin hazır hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.