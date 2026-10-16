MSB'den ABD'ye CAATSA çağrısı: Yaptırımları kaldırın

Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağlayabileceği askerî desteğin hayata geçirilmesi için öncelikle anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması gerektiğini belirten bakanlık, sağlanabilecek kuvvet ve yeteneklere ilişkin esasların ilgili makamların değerlendirmeleri ve taraflar arasında varılacak mutabakat doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti. Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine yönelik ABD makamlarıyla temasların devam ettiğini açıklayan MSB, CAATSA yaptırımları ve savunma sanayiine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır” ifadelerine yer verildi.

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