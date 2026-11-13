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Hakimler ve Savcılar Kurulu terfi kararları: HSK kararnamesi 2026 derece yükselme listesi

08:45, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:52, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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HSK Birinci Dairesi, 7 Cumhuriyet savcısının görev yeri değişikliği yaptı. Yükselme defterlerinde adli yargı hâkimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcılar ile idari yargı hâkimleri olmak üzere toplam 1.657 kişi yer aldı. Yükselme defteri ile terfi alan Hakim ve Savcılar belli oldu. İşte Hakimler ve Savcılar Kurulu terfi kararları.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 2026 Ağustos dönemi derece terfi sonuçları, Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararla, bulundukları derecede gerekli süreyi tamamlayan ve Kurul tarafından terfiye uygun görülen hâkim ve savcıların yeni dereceleri ilan edildi. HSK’nın yayımladığı derece terfi listesi toplam 1.657 hâkim ve savcıyı kapsıyor. Bu kişilerin 1.043’ü adli yargı hâkimi, 556’sı Cumhuriyet başsavcısı ve savcı, 58’i ise idari yargı hâkimi olarak listede yer aldı.



Adli yargı hâkimleri için yayımlanan listede ikinci derecede 334, üçüncü derecede 66, dördüncü derecede 258, beşinci derecede 273, altıncı derecede 90, yedinci derecede 16 ve sekizinci derecede 6 kişi bulunuyor.

Cumhuriyet başsavcıları ve savcılar bakımından ise ikinci derecede 190, üçüncü derecede 47, dördüncü derecede 175, beşinci derecede 106, altıncı derecede 22, yedinci derecede 8 ve sekizinci derecede 8 kişi yer aldı.

İdari yargı hâkimleri listesinde 58 kişi bulunurken, bu kişilerin 26’sı ikinci derecede, 17’si ise dördüncü derecede “mümtazen yükselmeye layık” görülenler arasında yer aldı.

Listelerde terfiler, “yükselmeye layık”, “tercihli yükselmeye layık” ve “mümtazen yükselmeye layık” şeklinde üç ayrı kategoride gösterildi. Ayrıca bazı isimler için “A defterinde yükselmeye layık (intibak)” ibaresi kullanıldı. HSK’nın açıklamasına göre 2026 yılı Ağustos dönemine ilişkin terfi çalışmaları 13 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Terfi tebligatlarının 27 Ekim 2026’dan itibaren gönderilmesi planlandı. Terfi sonuçlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na başvurularak yeniden inceleme talep edilebilecek. 

Aynı dönem kapsamında yayımlanan ayrı listede 521 hâkim ve savcının birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacağı bildirildi. Bu listede 315 adli yargı hâkimi, 180 Cumhuriyet başsavcısı ve savcı ile 26 idari yargı hâkimi bulunuyor. HSK’nın resmî internet sitesinde derece terfi sonuçlarının yanı sıra itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma sonuçlarına ilişkin ayrı listeler de yayımlandı. İsimlerin tamamı, HSK tarafından yayımlanan PDF belgelerinde yer alıyor.

Başlıklar :kararnameHSKHSK atamalarıhakim ve savcı alımları
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Hakimler ve Savcılar Kurulu terfi kararları: HSK kararnamesi 2026 derece yükselme listesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 2026 Ağustos dönemi derece terfi sonuçları, Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararla, bulundukları derecede gerekli süreyi tamamlayan ve Kurul tarafından terfiye uygun görülen hâkim ve savcıların yeni dereceleri ilan edildi. HSK’nın yayımladığı derece terfi listesi toplam 1.657 hâkim ve savcıyı kapsıyor. Bu kişilerin 1.043’ü adli yargı hâkimi, 556’sı Cumhuriyet başsavcısı ve savcı, 58’i ise idari yargı hâkimi olarak listede yer aldı.



Adli yargı hâkimleri için yayımlanan listede ikinci derecede 334, üçüncü derecede 66, dördüncü derecede 258, beşinci derecede 273, altıncı derecede 90, yedinci derecede 16 ve sekizinci derecede 6 kişi bulunuyor.

Cumhuriyet başsavcıları ve savcılar bakımından ise ikinci derecede 190, üçüncü derecede 47, dördüncü derecede 175, beşinci derecede 106, altıncı derecede 22, yedinci derecede 8 ve sekizinci derecede 8 kişi yer aldı.

İdari yargı hâkimleri listesinde 58 kişi bulunurken, bu kişilerin 26’sı ikinci derecede, 17’si ise dördüncü derecede “mümtazen yükselmeye layık” görülenler arasında yer aldı.

Listelerde terfiler, “yükselmeye layık”, “tercihli yükselmeye layık” ve “mümtazen yükselmeye layık” şeklinde üç ayrı kategoride gösterildi. Ayrıca bazı isimler için “A defterinde yükselmeye layık (intibak)” ibaresi kullanıldı. HSK’nın açıklamasına göre 2026 yılı Ağustos dönemine ilişkin terfi çalışmaları 13 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Terfi tebligatlarının 27 Ekim 2026’dan itibaren gönderilmesi planlandı. Terfi sonuçlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na başvurularak yeniden inceleme talep edilebilecek. 

Aynı dönem kapsamında yayımlanan ayrı listede 521 hâkim ve savcının birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacağı bildirildi. Bu listede 315 adli yargı hâkimi, 180 Cumhuriyet başsavcısı ve savcı ile 26 idari yargı hâkimi bulunuyor. HSK’nın resmî internet sitesinde derece terfi sonuçlarının yanı sıra itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma sonuçlarına ilişkin ayrı listeler de yayımlandı. İsimlerin tamamı, HSK tarafından yayımlanan PDF belgelerinde yer alıyor.

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